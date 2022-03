El fenés Bruno Landrove logra el bronce en la olimpiada estatal de FP

De las cinco medallas logradas por Galicia en la fase estatal de las olimpiadas de Formación Profesional, denominadas Spain Skills y celebradas la pasada semana en el recinto ferial Ifema de Madrid, una ha caído en la comarca. Se trata del bronce conseguido por el joven Bruno Landrove Gómez (Fene, 2000), alumno del ciclo superior en Dirección de Servicios en Restauración en el CIFP Fraga do Eume, que se alzó con la tercera posición de la competición en la especialidad de Servicio de restaurante y bar.



Al igual que ocurrió en la fase autonómica, donde logró el oro que le valió para participar en la cita estatal, el alumno tuvo que hacer frente a una serie de pruebas relacionadas con el perfil profesional en el que se está formando para mostrar su destreza junto a todos los demás participantes. Bruno Landrove estuvo acompañado en esta aventura por el profesor Gerardo Pereira Romero como tutor.



“Estoy muy contento; ha sido una experiencia impresionante, inolvidable. Juntarte con tanta gente, en un recinto tan grande, con tanta tensión por la competición... La verdad es que, para mí, este bronce sabe a oro”.





Así de satisfecho se mostraba ayer el joven, que durante tres días de competición tuvo que hacer frente a más de una treintena de pruebas. Catas, servicios de carta o de gala, elaboraciones a la vista del cliente o servicios relacionados con la cafetería o cocktelería fueron algunas de las pruebas a las que tuvo que hacer frente. El bronce logrado supone la recompensa al gran esfuerzo y trabajo realizado por el joven desde el pasado mes de septiembre, cuando tomó la decisión de presentarse al Galicia Skills. Desde entonces, dedicó la mayor parte de su tiempo libre a preparar su participación, primero en la cita autonómica, y luego, logrado en esta el oro, para la fase estatal.



La directora del CIFP Fraga do Eume, Fátima Insua, destacó el excelente campeonato realizado por Landrove, del que además valoró el gran esfuerzo realizado y el empeño del joven, que inició su andadura en el centro de la mano de la FP Básica para continuar con un ciclo medio y después con otro superior, por superarse continuamente.



Junto a este bronce, la delegación gallega logró otros tres oros y una plata, lo que situó a la comunidad en la tercera posición en cuanto a número de medallas de oro, empatada con Euskadi y Castilla y León, solo por detrás de Cataluña y Andalucía. En número total de preseas, Galicia fue quinta, empatada con otras cuatro comunidades autónomas. La delegación gallega estuvo integrada por un total de 29 competidores que participaron en 27 habilidades, la totalidad de las competiciones oficiales presentes en el certamen. Entre ellos, además de Landrove, figuró Alberto Estévez Ferreiro, del CIFP Ferrolterra, clasificado para la prueba de Diseño Mecánico-CAD tras lograr el oro en la fase gallega. El joven estuvo acompañado por el tutor Miguel Maceda.





Exhibición





Galicia tuvo además presencia en otras tres modalidades de exhibición fuera de competición: Robótica colaborativa, Sistemas Robóticos Integrados e Industria 4.0. Precisamente en esta última se contó con dos estudiantes de la ciudad ferrolana, Ramón Sixto Serantes, del CIFP Ferrolterra (junto a Isabel Veiga como tutora) y Lidia López Pérez, del CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (con Patricia Grueiro como tutora).



Asimismo, el profesor del CIFP Ferrolterra Luís Manuel Beceiro Rodríguez formó parte de la comisión técnica de la especialidad de ebanistería, en la que también fue convocado para ejercer como jurado junto a otro compañero del centro ferrolano, Juan Francisco Rodríguez. Sin embargo, la competición de este perfil no se pudo celebrar al no llegar el material por la huelga del transporte.



El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, que asistió en Madrid a la entrega de medallas, felicitó a los componentes de la delegación gallega por el trabajo realizado y destacó la implicación del profesorado, sin el que no sería posible “este éxito que celebramos para el conjunto de la enseñanza gallega”.