La factura de la luz del Concello duplica la previsión, con un servicio sin contrato

La situación económica del Concello no es en absoluto la deseada por el grupo municipal del PP de Ferrol, que ayer denunciaba la multitud de servicios sin contrato, el incumplimiento del período medio de pago de facturas o la falta de un presupuesto municipal aprobado este año o en elaboración para el próximo y último ejercicio del mandato.



El portavoz municipal de la formación, José Manuel Rey, criticó la elaboración de “dos medios presupuestos en los últimos ocho años”, al tiempo que destacó que en este último mandato socialista se han disparado el número de servicios sin contrato y modificaciones de crédito –111, con las del pleno de ayer–, lo que, a su juicio, es un ejemplo de “incapacidad de gestión” del gobierno local.



Aseguró Rey Varela que Ferrol no cumple con el período medio de pago a proveedores y así en este trimestre se han quedado, aseguró, 472 facturas pendientes de abono, por una cifra de 4,3 millones de euros. De estas, 184 se encuentran fuera de plazo en el pago, por un importe que supera el millón de euros.



Rey Varela recordó que el informe de control interno que se llevó al pleno del mes de septiembre daba cuenta de que un 50% del gasto total ejecutado, 60 millones, tenía irregularidades en su tramitación.



Ayer mismo se celebró una comisión de Cuentas en la que estaba previsto abordar el Plan de Acción de 2021 para “responder a esta situación irregular de gestión económica” señaló el portavoz popular. Sin embargo, el punto fue retirado del orden del día.



Además de esta situación, el grupo municipal del PP hizo hincapié, una vez más, en el gran número de servicios que están funcionando sin contrato en vigor para el Concello; uno de ellos es del suministro eléctrico.

Pleno



A este respecto, el pleno celebrado en la tarde de ayer –continuación del del mes de octubre que fue suspendido por la falta de tiempo– abordó una modificación de crédito para hacer frente a los gastos de iluminación.



La concejala del área de Economía, Mayte Deus, explicó la necesidad de una ampliación de crédito dada la subida de la luz, por 1,2 millones de euros, que, auguró, probablemente no llegue para todo el año. Aunque este punto fue aprobado –PSOE a favor, FeC y PP abstención y BNG, en contra– la oposición criticó la situación de este servicio. El PP no dudó en lamentar que este año “pagaremos más de cuatro millones de euros, el doble de lo previsto en el medio presupuesto prorrogado de 2021”. Así, aseguró que la previsión era de dos millones de euros y, con la modificación aprobada ayer, pasa al doble. La situación empeorará, dijo, al no existir unos presupuestos previstos para 2023.



También los portavoces de BNG, Iván Rivas, y FeC, Jorge Suárez, criticaron que el ejecutivo no escucha las propuestas para el servicio.