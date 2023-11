Dos estudiantes de Formación Profesional, con Galicia al SpainSkills

Aún no ha cumplido 16 años y Daniel Gómez Rodríguez, del IES de Ortigueira, ya sabe lo que es ganar el GaliciaSkills, en su caso en la prueba de carpintería, con lo que, a falta de confirmarse las fechas exactas, formará parte del equipo autonómico que participará en el certamen a nivel estatal, el SpainSkills.

El reto de los candidatos en esta modalidad consistía en hacer una puerta con su marco. “Nos dieron doce horas en total, ocho el primer día y cuatro el segundo. “Teníamos una idea de lo que iba a ser”, explica, “y nos daban la madera ya cepillada y nos hacían los rebajes para meter el entrepaño; el resto lo hicimos nosotros”.

Daniel Gómez señala que sacó ventaja al resto por el hecho de que solo el primer día puntuaba tener la puerta y el marco encolados. Además, le sobró tiempo. “Me puse a hacerla y me salió bien, así que contento”, dice este estudiante de segundo curso de un ciclo que no era su primera opción pero que no se le da nada mal.