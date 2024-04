Esquerda Unida recuerda este sábado a José Couso en el 21 aniversario de su muerte en Irak

Han pasado 21 años desde que, un 8 de abril, las tropas estadounidenses dispararon en Irak contra el hotel Palestina y mataron al cámara ferrolano José Couso y al periodista ucraniano Taras Protsyuk. Su familia y amigos continúan luchando para que ese crimen de guerra sea reconocido y juzgado. El aniversario de esta muerte constituye una nueva oportunidad para mantener vivo el recuerdo y reclamar justicia.



Así lo hará, como cada año, Esquerda Unida con un acto y una ofrenda floral en la Praza da Paz-José Couso, en Esteiro. Será mañana sábado, a las doce del mediodía.



“A guerra de Ucraína ou o xenocidio que Israel está a cometer en Palestina volven lembrar aquela guerra, a de Irak, que, ao igual que todas as guerras, representa o máximo expoñente do fracaso do ser humano, da solidariedade dos pobos e da liberdade”, subraya la organización política.



“Levamos 21 anos recordando a José Couso para que non se silencie este crime de guerra, para evitar que collan forzas as falsidades e medias verdades dos que queren xustificalo e para esixir investigación e xustiza”, añaden.