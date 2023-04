Ecografías y mamografías se hacen desde mañana en la nueva unidad

Los nuevos espacios del Servicio de Radiología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, situado en el piso -1 del hospital Arquitecto Marcide, se están llenando de nuevos contenidos durante este mes de abril, como informan desde la gerencia, y cumpliendo así con lo que se había adelantado en el momento de la recepción de esta obra. Así, apuntan que “estase a traballar nun traslado progresivo que evite no máximo posible a diminución de probas a realizar neste Servizo Central”.

Esta misma semana comenzaban a recibir los primeros pacientes en una de las dos nuevas máquinas de resonancia magnética y los profesionales de la unidad se formaban en turnos de mañana y tarde. Para evitar parar la actividad, el trabajo sanitario en esta resonancia prosigue en paralelo con el que se presta con la máquina de antiguo servicio.

Asimismo, a partir de mañana lunes, se comenzarán a realizar en este nuevo espacio las mamografías, las ecografías mamarias y la ecografía convencional.

Explican desde el Área Sanitaria que desde el próximo miércoles 19 y hasta el lunes 24 “realizarase a radioloxía convencional nos tres ámbitos posibles, isto é, no antigo servizo no andar 0; no novo, situado no andar -1; e tamén no Hospital Naval do Complexo Hospitalario”.

Cambios

Asimismo, indican que este período de transición a la renovada unidad tiene como objetivo evitar parar la actividad y poder realizar las pruebas a los pacientes mientras se realiza el progresivo traslado. Los pacientes serán debidamente advertidos cuando les llegue la citación.

Explican desde el Área Sanitaria que el siguiente paso, en posteriores días, será la activación de los TAC, uno de ellos espectral, la máxima tecnología existente. Además, estos días los profesionales se formarán en el manejo de las nuevas máquinas. Desde la gerencia agradecen el “enorme esforzo e compromiso que supón este traslado para os intregrantes do servizo” y piden disculpas por las molestias a los pacientes.