Detenidos dos jóvenes en Ferrol por robos en las fiestas patronales de Castro y Lubre

Dos jóvenes han sido detenidos y un tercero investigado como presuntos autores de un robo con violencia y otro con intimidación durante las fiestas patronales de Castro, en Narón, y Lubre, en Ares.



Tal y como detalló hoy la Policía Nacional por medio de un comunicado, el primer incidente ocurrió durante los mencionados festejos naroneses, que tuvieron lugar entre los días 13 y 15 del presente mes. Al parecer, una pareja de jóvenes que disfrutaban de la verbena fueron asaltados por estos tres individuos, que les propinaron varios puñetazos en la cara mientras les exigían que les diesen todo su dinero.



Una vez las víctimas interpusieron la pertinente denuncia en la Comisaría de Ferrol-Narón, los agentes encargados del caso comenzaron su investigación, identificando al poco tiempo a los tres asaltantes.

Segundo delito



No pasó mucho hasta que los vándalos volvieron a actuar, desplazándose hasta Lubre, en Ares, que en esos mismos días también celebraba sus fiestas patronales. En esta ocasión solo fueron dos los ladrones que actuaron, amedrentando a otros tantos jóvenes para que les diesen todo el dinero que llevaban encima –desde la Policía se señaló que no llegaron a golpear a las víctimas, por lo que el robo esta vez no fue con violencia, sino con intimidación–.



Asimismo, en el comunicado se incide en que los tres asaltantes en ambos casos se apoyaban en su numeroso grupo de amigos, que si bien no participaban en los delitos, lograban amilanar a los afectados, que temían ser golpeados por todos ellos.



De este modo, una vez desarrolladas las gestiones pertinentes en la Comisaría de Ferrol-Narón, se procedió a la detención de los dos individuos, así como la investigación del tercero. Las actuaciones realizadas, junto con los dos aprehendidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de guardia de la ciudad naval, que decretó el ingreso provisional en prisión de uno de ellos.

Criminalidad



Si bien la criminalidad en general ha descendido este año en el entorno de la ciudad naval y que esta clase de incidentes son relativamente reducidos, los robos con violencia e intimidación aumentaron notablemente durante el primer trimestre de 2023.



Según el último informe del Ministerio del Interior, esta clase de delitos creció un 54% en este período, pasando de 11 el pasado año a 17 el presente ejercicio.