La demolición de la nave del mercado comenzará en el primer trimestre de 2023

La nave “provisional” del mercado de A Magdalena parece que por fin va a ser eliminada, un año después de que se diese a conocer el proyecto para el espacio libre generado tras el derribo, que ya contaba con el visto bueno de Patrimonio.



Está previsto que hoy mismo salga a licitación la obra de demolición y regeneración urbana de una zona ocupada por una nave que se construyó en su día como provisional para los puestos de la pescadería y que lleva años sin uso, además de estar fuera de ordenación urbanística.



Los trabajos, que incluyen la demolición de la nave de la plaza de abastos y mejora del espacio urbano, así como la regeneración del ámbito de paseo del túnel, Costa de Mella y Pescadería de Ucha, cuentan con un presupuesto de 909.061,48 euros –con fondos Feder al amparo de la estrategia Edusi– y un plazo de ejecución de seis meses, a partir de la firma del contrato.



El expediente de contratación fue aprobado ayer en la Xunta de Goberno Local y el concejal de Urbanismo, Julián Reina, señaló que se estima que los trabajos comiencen en el primer trimestre del próximo año.



La propuesta pasa por generar un espacio diáfano con terrazas, zonas de estancia y un parque infantil, siguiendo el proyecto que ya existía en anteriores mandatos pero actualizado con el fin de que cumpliese los requisitos de Patrimonio de la Xunta.



De este modo fue preciso efectuar cambios en el colorido del pavimento –de los colores llamativos se pasará a los tierra– y prescindir de las gradas y de la pantalla gigante que se incluían en el proyecto anterior.



El nuevo espacio surgido tras el derribo del edificio servirá para generar tanto una zona destinada a los más pequeños como áreas que puedan ser ocupadas temporalmente para diferentes fines, incluso por terrazas.



Además de la demolición y de la cubierta que une con los locales anexos de la Costa de Mella, en los que se instalará una nueva cubierta en zinc y se pintará la fachada de color blanco, se mejorará el pavimento de todo el ámbito de la pescadería de Ucha y del mercado. Se emplearán losas de granito y en la zona de juegos infantiles se usará caucho de color tierra en lugar de los colores contemplados en el proyecto inicial.



También se construirán nuevas escaleras de unión entre los mercados y la calle de la Iglesia y se mejorarán las existentes en los puestos del mercado anexos al muro. También se colocarán barandillas como protección del desnivel entre la zona del mercado y la calle Irmandiños.



Por su parte, en la alameda se recuperará el pavimento de arenilla y se regenerarán las zonas verdes.



La actuación incluye, asimismo, la accesibilidad y comunicación entre esta zona y la de los mercados así como la regeneración urbana de todo el ámbito de la plaza de abastos, con la colocación de mobiliario urbano, desde bancos a papeleras, fuentes y luminarias, creando zonas de estancia y recreo.



El concejal de Urbanismo explicó que el objetivo final de esta intervención no es otro que “xerar un importante espazo público de convivencia, dinamizador do mercado e de toda a actividade comercial, nunha aposta necesaria para a revitalización urbana do barrio da Magdalena e a súa conexión con Ferrol Vello”.