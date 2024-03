Una década de Semana Santa internacional: cómo se gestó el hito del que presume Ferrol

Hace diez años, Ferrol empezó a creerse que su Semana Santa podría ser un atractivo para gente de todo el mundo. El 16 de enero de 2014, el por entonces alcalde José Manuel Rey Varela fue el encargado de comunicar que la Semana de Pasión había sido declarada de Interés Turístico Internacional. Lo hizo acompañado de la ahora ya exdirectora de Turismo de Galicia, Nava Castro, puesto que la Xunta y el Concello habían sumando esfuerzos para conseguir ese hito.



Un año antes, en febrero de 2013, el pleno daba luz verde al inicio del expediente de la Comisión de Cultura y preveía el regidor que se lograse la declaración antes de que terminase el año. No fue así, pero únicamente hubo que esperar un mes. Una década después, hablamos con una de las protagonistas de aquel largo camino que remató en triunfo: Meca Arcos, que estaba al frente de la Coordinadora de Cofradías.



Arcos, que capitaneó la entidad 16 años —entre 1998 y 2014, momento en el que se formó la Junta de Cofradías actual—, recuerda que lo más importante del expediente fue la invitación a 15 periodistas internacionales de América Latina y Estados Unidos que pasaron en Ferrol los días de Semana Santa en 2013. “Ese año llovió muchísimo, no pudieron ver muchas procesiones porque no salieron algunas; pero sí recuerdo que el Encuentro se hizo con lluvia y lo vimos desde el balcón del Ayuntamiento. Fuimos a todas las cofradías y quedaron encantados. Después escribieron sus artículos y los incluimos, una difusión vital para lograr nuestro objetivo”, recuerda Meca.



“Cuando salió publicado en el BOE, me llamó el secretario, Fernando Iguacel, porque yo estaba en Madrid con mi hijo”, rememora, valorando que “fue un hito muy importante que guardo con orgullo. No era fácil, pero ahí está y queda para siempre, nadie nos lo puede quitar”.



Una sede para la Junta



Meca Arcos recuerda que era concejala cuando “me vinieron a buscar” para presidir la Coordinadora, “pero les dije que no podía ser las dos cosas, que no estaba de acuerdo con mezclar la Semana Santa con una ideología política”. Cuando dejó el Concello, sí accedió a ser presidenta, aunque nunca había tenido más vínculo con las procesiones que el de acudir cuando la invitaban.



“Yo soy una persona de fe y estuve allí por mi fe primeramente, y por mi ciudad después”, sostiene, enumerando que “me moví a todos los sitios a pedir”. Esa iniciativa innata en Arcos fue clave para conseguir el local del que ahora sigue disfrutando la Junta de Cofradías en la calle Magdalena. “Al principio teníamos que reunirnos en el Parador, el Almirante... Logré que nos diera el bajo la Obra Social de Caixa Galicia e implicamos a mucha gente para reformarlo, porque era un garaje”, afirma, citando también a Cándido Hermida como benefactor.



Preguntamos a Meca Arcos, como a todos los que entrevistamos en estas páginas, en qué momento de la Semana Santa de Ferrol pararía el tiempo y, como Cancelo, elige “la procesión del Sábado Santo de las Angustias, la Caridad y el Silencio. No me la pierdo y siempre me quedo también al acto religioso que se celebra en el Santuario de las Angustias”.