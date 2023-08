Dani Polo (ilusionista) “Las pantallas pueden manipularse, la magia hay que verla en directo”

El ilusionista Dani Polo llega a Ferrol para ofrecer el único espectáculo de las fiestas en el escenario principal que no tiene a la música sino a la magia como protagonista. Su propuesta “Euforia” –22.30 h. en la plaza de Armas–es un éxito por donde ha pasado y mañana los ferrolanos tienen la oportunidad de disfrutar de un evento en gran formato, con números de desapariciones, teletransportación o vuelos.

¿Cuándo decidió ser mago?

Por una parte vi un mago en el programa “Nada por aquí” que me dejó fascinadísimo. Después, los Reyes me trajeron la mítica caja de “Magia Borrás” y no se quedó en un armario sino que me fascinó de tal manera que seguí con el tema. Fui tres años a una escuela de magia a Lugo y llegaron cursos, conferencias, libros, etc.



¿Y cómo fue el paso hacia la profesionalización, le llegó con el programa “Pura magia” de TVE en el que participó?

Empecé en “Compostela Máxica” en 2010 y debuté en el teatro principal. Después participé en el programa de prime time y de ahí salieron ya actuaciones más grandes y llegaron también los premios. Todo ayuda en una carrera que esperamos que sea ascendente y, de momento, así es.

Su espectáculo recuerda el de los grandes magos de época, con desapariciones, elevaciones de personas...¿Siempre le atrajo este tipo de números?

Siempre me gustó esta magia más espectácular de gran formato, pero al principio obviamente es difícil llegar a eso, y se empieza con objetos más cotidianos y fáciles de conseguir, pero siempre con esa meta de lo que me gustaba.

¿Cómo definiría el espectáculo “Euforia” que veremos mañana?

Tiene un hilo argumental que es mi carrera en la magia: mi pasado, el presente y el futuro, a dónde me gustaría llegar en este ámbito. Es un show con una puesta en escena fundamental, efectos especiales, etc. lo que más se ve son números de personas que aparecen y desaparecen, vuelan en el escenario, se teletransportan...

¿Y cuál es es ese sueño suyo de futuro?

Me encantaría vivir toda mi vida de la magia, que tenga la capacidad suficiente para trabajar de lo que me gusta. Los grandes teatros de grandes capitales europeas o Las Vegas serían mi gran sueño.

¿En qué momento se encuentra la magia?

Cada vez hay más programación y propuestas. La tecnología es más avanzada pero el arte de lo imposible a través de una pantalla podría manipularse, por lo que hay que verlo en directo. Además, no se trata de aprender trucos, la magia es algo más y no se saca de Youtube.