Cruz Roja asistió a 2.269 personas en la urbe naval en 2023

El año pasado se cumplieron 125 años de la constitución de la Asamblea comarcal de Cruz Roja en Ferrol. Un hito que no han querido dejar pasar ayer durante la presentación de las actividades y resultados de la Organización humanitaria en la comarca, que se celebró a última hora de la tarde en Afundación.



Durante el acto se rindió homenaje a la Asamblea ferrolana dando a conocer de primera mano la evolución de sus proyectos y los principales cambios acontecidos en todo este tiempo. El equipo técnico y el comité comarcal también rindió cuentas y agradeció el compromiso y la confianza de voluntariado y entidades socias, recordando el valor esencial de la labor de Cruz Roja a través de los años, centrado desde siempre en las personas.



Así, informaron que gracias al compromiso de 126 personas voluntarias y la confianza de 2.269 personas y entidades asociadas, la Asamblea comarcal atendió el pasado ejercicio a un total de 2.393 personas en situación de vulnerabilidad. Un impacto social que tanto la presidenta comarcal, Carmen Fernández Corral, como la coordinadora de la Asamblea, Adriana Diéguez, han compartido con el más de medio centenar de personas que asistió al acto. “É moi emocionante lembrar tempos nos que a actividade fundamental da nosa Organización nesta comarca estaba ao carón do mar, nas praias e, por suposto, na formación e no eido sanitario, por aquelo do auxilio propio dos comezos de Cruz Vermella, e resulta igualmente emocionante coñecer a evolución do traballo da nosa Organización; ese paso á atención e ao acompañamento das persoas en función das súas necesidades, o que nos caracteriza”, aseveró el presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña, Manuel Viqueira, en su intervención.

“El trabajo al frente de la asamblea local de Cruz Roja es muy duro pero tremendamente gratificante”

Carmen Fernández Corral es la presidenta de Cruz Roja en la comarca. Hablamos con ella, entre otros asuntos, sobre su labor, el trabajo que se desarrolla en la asamblea ferrolana y también de cuestiones de actualidad como la problemática en su antigua sede, en el emblemático edificio modernista situado en el número 16 de la calle del Sol –cedido por el consistorio en los años 70 a la organización– que se les ha quedado pequeño y adolece de una serie de problemas estructurales que impiden el desarrollo diario de su actividad.

¿Cómo califica su labor como presidenta de la asamblea local?

Técnicamente diría que es un trabajo laborioso, pues representas a la entidad; pero, como voluntaria, representas también al resto de voluntariado... Es necesario trabajar muy cerca de los equipos técnicos para conocer de primera mano las necesidades de la comarca y ver qué servicios pueden llegar a cubrirlas pero, en definitiva, mi labor la definiría como algo muy gratificante, al comprobar que a pesar de los esfuerzos que nos acarrea poder llegar a todas estas personas necesitadas lo que obtenemos está muy por encima del trabajo que pueda acarrear.



¿Cuáles son las necesidades de Cruz Roja en la zona?

Bueno, entiendo que las mismas que puedan precisar otras entidades. Contando por un lado con el mayor número de recursos económicos y también los humanos. De hecho, desde aquí hago un llamamiento a todas las personas que puedan tener esa sensibilidad de querer ayudar a otras menos favorecidas , que se apunten dentro de nuestra labor de voluntariado dirigiéndose a nuestra asamblea. Otra necesidad es poder contar con un espacio adecuado para llevar a cabo nuestras actividades con eficiencia y poder hacerlo en una superficie más idónea para el trabajo que estamos desarrollando actualmente.

¿Cómo se sostiene la entidad?

La entidad en la comarca se sostiene a través de la cuotas de los socios, que cualquiera puede apuntarse a fin de poder colaborar. Por otro lado, está el Sorteo del Oro, cuya campaña empieza en breve y ahí ya cualquiera puede echar un cable comprando uno de los boletos.

¿Se han trasladado a Dolores de forma temporal, para cuándo una nueva sede?

Nos mudamos hace un par de meses y seguimos a la espera de que, bien que se nos ubique en un nuevo espacio mayor, más accesible, o bien se reparen las deficiencias del anterior inmueble que ocupábamos, pero por ahora seguimos a la espera y no hay novedades. En esta sede temporal, mientras esperamos, atendemos aquí y se hacen algunas cosas en la sede antigua, que no impliquen ni a voluntarios ni participación de usuarios por la problemática que existe allí. La mudanza sería en todo caso una vez culmine al actual contrato de alquiler, con vigencia de un año.