Cruz Roja agradece la implicación de las empresas gallegas con un acto en Ferrol

Cruz Roja celebró este jueves en Ferrol un acto para agradecer el apoyo de las empresas de toda Galicia con las que colaboran. Desde la institución, informan de que un total de 1.110 personas han tomado parte en el Plan de Empleo en la provincia coruñesa en los últimos diez meses gracias a la implicación de 467 empresas que, a través de diferentes alianzas, han contribuido a insertar laboralmente a 680 participantes.

Por este motivo, una representación del tejido empresarial de Ferrol, A Coruña y Santiago han sido protagonistas de un acto de agradecimiento en el que el presidente provincial de Cruz Roja, Manuel Viqueira, y su homóloga comarcal en la ciudad naval, Carmen Fernández Corral, les trasladaron su reconocimiento, al tiempo que invitaron al centenar de asistentes a mantener su compromiso generando “oportunidades que cambian vidas”.

Carmen Fernández durante su intervención | Cruz Roja

“Falamos de algo máis dun 60% de inserción laboral e o facemos cos datos na man. Mais eu me quedo coas persoas; quédome con esas oportunidades e soños feitos realidade. E por iso , me atrevo a darvos as grazas no seu nome. Grazas a vós, por confiar na importancia de xerar alianzas, asumir retos e traballar en rede para non deixar a ninguén atrás”, subrayó el presidente provincial durante su intervención, en la que destacó también “o compromiso e adicación do persoal técnico e voluntario da Coruña, Ferrol e Santiago impulsando o Plan de Emprego de Cruz Vermella”.

Parte del espectáculo de magaia | Cruz Roja

Durante el acto, celebrado en el antiguo Cuartel de Instrucción, los presentes pudieron conocer de primera mano la historia de Zaidy, una mujer llegada de Cuba, entrenadora física y deportiva becada por la Escuela Internacional de Artes marciales en China, y que ha logrado un puesto de trabajo en la comarca tras participar en las orientaciones laborales, acompañamientos, capacitaciones profesionales, prácticas e intermediaciones del Plan de Empleo de Cruz Roja en Ferrol. Asimismo, el Mago Martín Varela animó a los asistentes con sus trucos de magia.