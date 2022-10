Condena a Leche Celta por negarse a abrir el protocolo de acoso tras interponer denuncia

La empresa Leche Celta acaba de ser condenada por el Juzgado de lo Social de A Coruña por negarse a abrir el protocolo de acoso tras la denuncia por acoso laboral presentada por una trabajadora de la fábrica eumesa, ante la actitud de un coordinador de la planta del departamento de producción, como se asegura desde la CIG.



La trabajadora en cuestión, explica Francisco Cartelle, representante de la referida central sindical, presentó escrito en el departamento de Recursos Humanos explicando la situación de acoso que sufría, “aínda que o protocolo establece que mediando a denuncia debe abrirse este procedemento para determinar a existencia ou non do acoso, a empresa, de xeito unilateral, decidiu que non procedía a súa apertura pois, segundo dixo, non existían elementos para o seu inicio”, explica Cartelle.



De este modo, lo ocurrido se denunció por el comité, en el que la CIG cuenta con mayoría absoluta (7 delegados de 9). El propio Cartelle explica que el proceso que da apertura al protocolo de acoso debió iniciarse tan pronto como hubo denuncia. “No proceso, unha vez escoitadas as partes e realizadas as oportunas comprobacións, é cando se pode determinar se o expediente debe avanzar ou ser pechado, pero nunca poder quedar ao arbitrio da empresa abrir ou non expediente, pois neses caso a compañía estaría a incumprir a Lei de Prevención e estaría vulnerando os dereitos fundamentais do cadro de persoal”, explican desde la CIG.



Esta misma argumentación es la que ha suscrito el juzgado, que acreditó que el hecho de no abrir el protocolo afectó al derecho de indemnidad y tutela judicial efectiva de la trajadora en cuestión, por lo que la sentencia condena a la empresa a abrir el referido protocolo y a indemnizar a la empleada por daños morales con la cantidad de 6.000 euros. “Esta situación é un exemplo máis da prepotencia e ilegalidade coa que está a actuar Leche Celta nos últimos tempos, cun departamento de Recursos Humanos que se ten retrotraído na súa actuación a séculos pasados”, lamenta Francisco Cartelle.



Sin acatar la sentencia

Por otra parte, la CIG denuncia que la compañía lejos de acatar la sentencia y aplicar el referido protocolo ha comunicado a la trabajadora que debe reincorporarse a un nuevo turno.



“Esta medida, sen xustificación algunha, supón un dobre castigo, xa que se penaliza á traballadora por denunciar o acoso non abrindo o protocolo e castígase a esta persoa cunha modificación das condicións de traballo da potencial vítima”, esgrime Cartelle, quien añade que esta actuación, junto a otras del departamento de Recursos Humanos de Leche Celta, sitúa a la compañía “como unha das empresas máis reaccionarias nesta materia de toda a comarca ferrolá”.