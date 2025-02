El Concello pone la vista en 2026 para que el castillo de San Felipe muestre su nueva cara

La rehabilitación del castillo de San Felipe, uno de los activos culturales y turísticos más importantes de la ciudad y el elemento central de la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial de la Unesco, está más cerca que nunca. Ayer mismo, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, anunció al término de la Xunta de Goberno Local el inicio del proceso de licitación de las obras del proyecto básico y de ejecución –actualizado el pasado mes de noviembre– de esta importante intervención.



“O castelo de San Felipe é unha das xoias patrimoniais máis importantes da nosa cidade, un reclamo turístico importantísimo, un ben de interese cultural e mascarón de proa da candidatura” ferrolana, aseveró Rey Varela. En este sentido, el regidor recordó que el proyecto está dividido en tres actuaciones diferenciadas pero complementarias, si bien el contrato se licitará de forma unitaria.

Los trabajos



El primer conjunto de intervenciones se centrará en la conservación y mantenimiento de la Batería Alta del siglo XVI. Entre otros trabajos, apuntó el alcalde, se limpiarán y repararán los muros y pavimentos “recuperando o seu carácter orixinal”; se mejorará el acceso al espaldón –además de instalar una nueva baranda–; se restaurará el solado granítico en el interior de esta área exterior –al que se le añadirá un nuevo punto de entrada “con pedra similar”–. Asimismo, también se repararán los caños que conducían el agua hasta la única gárgola de la batería.

“A actuación segunda será a rehabilitación inicial da Casa do Comandante e da súa contorna”, adelantó José Manuel Rey. En esta fase, se eliminarán los elementos añadidos en el siglo XX; se trabajará “na consolidación e reparación das estruturas murarias existentes, na escaleira de comunicación coa planta baixa e a recuperación das cubertas desaparecidas, respectando os sistemas construtivos orixinais”. De este modo, se instalará un armazón de madera y en el techo se emplearán tejas sobre una base de fibrocemento “que aseguren e impermeabilice a carpintería” que se colocará en los cierres de las puertas.



Una vez concluya la segunda fase dará comienzo la tercera, “que será xa a rehabilitación final da Casa do Comandante”, apuntó José Manuel Rey Varela. La intervención, centrada en la “adecuación” del espacio para su futuro uso como cafetería, consistirá en la reforma del mismo “respectando os valores históricos e ambientais”. De esta forma, la planta baja será la zona de barra, con un salón para los usuarios del espacio, mientras que la primera se empleará como comedor con vistas a la ría. En total, el establecimiento de restauración tendrá una superficie de 277 metros cuadrados.



“Levarase a cabo un proxecto conxunto que recolle tanto o acondicionamento do local para cafetería, o sistema de depuración de augas, así como a intervención na zona exterior anexa”, afirmó el alcalde.

Horizonte temporal



Tras detallar el alcance de las intervenciones, el regidor ferrolano, que expresó que el gobierno local está “moi emocionado”, adelantó que el proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 1.167.943 euros, de los cuales el Concello aportará 210.000 y los 957.943 restantes provendrán de los fondos europeos Next Generation –a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno central–.



El contrato, apuntó Rey Varela, tendrá un plazo de ejecución de once meses, por lo que, desde el gobierno local, se espera “poder aproveitar a primavera e o verán para desenvolver eses traballos”, dado que son “complexos, en pedra e en vexetación” y es “o momento máis adecuado”. No obstante, teniendo en cuenta el período de presentación de ofertas y de estudio de las mismas, la reforma no concluiría hasta el próximo 2026. “A nosa intención é que neste mandato se poida disfrutar deste servizo”, afirmó en referencia a la cafetería, aunque también incidiendo en que esta actuación respondía al activo en sí y que el “contenido”, es decir, el establecimiento de hostelería en sí, se abordará un futuro.



“Temos retos importantes en San Felipe. Estamos traballando xa nalgún máis de futuro no que ten que ver coa propia entrada do castelo e a zona do aparcadoiro”, adelantó el regidor, aun subrayando que se trataría de “unha nova fase”.

Proyectos “enlazados”



Este conjunto de actuaciones, como se recordará, irá parejo a la renovación del sistema eléctrico del conjunto arquitectónico anunciada el pasado 20 de enero. Tal y como explicó en su momento José Manuel Rey, se trata de proyectos “enlazados”, en tanto que ambas intervenciones deberán realizarse de forma paralela, dado que se afectan mutuamente.



Este segundo, además, deberá acometerse antes de poder contratarse la ampliación de potencia de cara a tener suministro suficiente para los servicios que alojará la fortificación. Para ello, el Concello destinará 95.924 euros, aunque no se trasladó qué plazo de ejecución tendrá –la licitación no se ha publicado de momento en la Plataforma de Contratación del Estado–, pese a que, al no ser actuaciones constructivas, será reducido.