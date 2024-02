Concello y Fundación ONCE buscan fomentar el empleo de personas con discapacidad

La Fundación ONCE consiguió, desde 2020, 133 contratos para personas con discapacidad en la ciudad, orientó a 700 personas demandantes de empleo e impartió 59 acciones formativas en las que participaron 550 alumnos. Estas cifras quieren mejorarse con la colaboración del Concello de Ferrol, con quien ayer firmaban un convenio. “Permitirá realizar programas de formación, captación e inclusión no mercado laboral co obxectivo de que todas as persoas poidan acceder a un posto de traballo de calidade”, aseguró el alcalde, José Manuel Rey Varela.



También se busca sensibilizar a la ciudadanía, agentes sociales y organizaciones y se colaborará con el tejido asociativo de Ferrol a través del que se canalizará la prestación de servicios.



“Os concellos, como institución máis próxima aos cidadáns, son os que mellor coñecen as súas necesidades”, apuntó Virginia Carcedo, secretaria general de la Fundación ONCE y de Inserta Empleo.