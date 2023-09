La ONCE insta a las empresas a derribar mitos sobre la discapacidad

Los principales obstáculos para que las personas con discapacidad puedan incorporarse al mercado laboral son, en palabras de Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta, “los estereotipos y las barreras mentales dentro de las organizaciones”. Para derribarlas, y para informar de las bonificaciones, subvenciones y ayudas para adaptaciones a las que se puede acceder si se apuesta por este colectivo, la Fundación ONCE, a través de su organización Inserta Empleo, llegó ayer al Gran Hotel de Ferrol, en una completa mañana en la que hablaron políticos, empresarios, abogadas y también personas con discapacidad.



Aneiros, que abrió la actividad, subrayó el “elemento fundamental” que aportan estos trabajadores en sus puestos: “la diversidad, un valor que ayuda a los demás a abrir la mente y dejar de medirse, de alguna manera, por estándares”. Animó a las firmas presentes en el auditorio a “empatizar con las personas con discapacidad y a conocer y reconocer su valía, resiliencia y superación como valores añadidos a sumar a sus empresas”.



El alcalde ferrolano y ex conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, cerró la mañana aludiendo a las oportunidades laborales que existen en la comarca en los sectores naval y tecnológico y, en este contexto, recordó que “sempre hai un lugar no que todos podemos aportar, no que todos podemos desenvolver os nosos talentos independentemente das nosas diversas capacidades”.



Deseó que la jornada en la que se presentaba el programa Talentos –cofinanciado por el Fondo Social Europeo– pusiese el rumbo “cara á plena inclusión”.

Experiencias concretas



La sesión incluyó la participación de Beatriz Gallego, directora regional de Inserta Empleo en Galicia; y Belén Regueiro, directora de ONCE en Ferrol; así como Marian Rey, responsable del despacho legal Fidelitis en Galicia, que impartió una charla sobre aspectos legales de la contratación de personas con discapacidad. El periodista Alejandro Macías analizó la situación del tejido empresarial de la zona, la empresa Konecta explicó su experiencia en la inclusión sociolaboral del colectivo y el deportista paralímpico Álvaro Galán detalló su experiencia vital de superación.



Se ofreció a los participantes información específica sobre la normativa legal de la contratación en la pequeña y mediana empresa, requisitos y beneficios, la repercusión social derivada de incorporar a las personas con discapacidad al trabajo y también sobre la labor desarrollada por Inserta Empleo en materia de inclusión sociolaboral.