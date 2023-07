El Concello de Ferrol retirará las cámaras de vigilancia del tráfico en Tierra y Rubalcava

El Concello de Ferrol ha iniciado el expediente para retirar las cámaras de vigilancia de tráfico instaladas en Tierra y en Rubalcava con las que se sancionaba la entrada de vehículos no autorizados a la plaza de Armas. Esta medida no solo no multará a quienes se adentren en la zona, sino que quedará permitido el paso debido a las obras en la calle de la Iglesia. Esta última es una medida de carácter temporal, precisamente debido a estos trabajos, a la espera de que se defina la movilidad en el barrio de A Magdalena, algo que el gobierno local espera empezar a concretar la semana que viene.

El alcalde, Rey Varela, manifestó que se trabaja "en una propuesta de reorganización" porque "más desorden es muy difícil de superar". "Tener cortados los accesos clave al centro de Ferrol en este momento no es lo más deseable", añadió. "Se puede entrar y salir mejor del barrio de A Magdalena y para eso no hace falta freír a los ferrolanos a multas".

La entrada en vigor de esta medida todavía puede retrasarse unos días, en función de la velocidad de la tramitación administrativa.

Parada de taxis

Otro aspecto relacionado con la movilidad apuntado por el regidor tiene que ver con la ubicación de la parada de taxis del entorno de la casa consistorial. Los taxistas volverán a la plaza de Armas, a su anterior emplazamiento, y dejarán su espacio actual en Tierra, donde además liberarán seis plazas para aparcar.

"Trabajamos con intensidad y esperamos el lunes avanzar en la Junta de Gobierno en aspectos en la calle de la Iglesia y en aparcamientos", avanzó Rey Varela.