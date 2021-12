El Concello anima a los ferrolanos a disfrutar en enero de las propuestas de Porta Máxica

El pograma Navideño de Ferrol prosigue en enero con una de las citas tradicionales, el certamen Porta Máxica. El concejal de Cultura, Antonio Golpe, ofreció ayer una rueda de prensa, acompañado por Martín Varela, director del evento, para animar a la ciudadanía a disfrutar de las ofertas programadas en el marco de la cita. “Ferrol vai ser o centro neurálxico da maxia grazas ao talento local, moi destacado, e tamén de ilusionistas chegados doutras terras”, precisó Golpe.



Martín, por su parte, también dedicó un momento para mostrar uno de los trucos de magia que se enseñarán a los más pequeños en los talleres de magia que incluye el certamen, cuatro citas para un total de 75 niños, que darán comienzo este domingo.



Golpe también destacó el trabajo desarrollado por Martín Varela como director artístico del evento, que cada vez crece en importancia. “Lo conozco desde pequeño y se ha convertido en un gran mago”, manifestó el edil del Cultura, quien precisó que los niños son especialmente sensibles todo lo que tiene que ver con el ilusionismo y muchos de ellos, como le ocurrió a Varela, se sienten atraídos por ella desde bien pequeños, de ahí que los talleres sea una parte tan importante del certamen.



Martín Varela, destacó la presencia en esta edición de ilusionistas del colectivo local Lorc & Julit, “que levamos una década espallando a maxia alí onde imos”, recordó que “Porta Máxica é noso buque insignia a nosa posta de largo”. Con respecto a la presencia internacional Varela se mostró especialmente satisfecho por la participación “dunha parella de Arxentina, afincados en Barcelona, Brando e Silvana, que levan arios anos dirixindo un espectáculo de maxia e opera no teatro Liceo de Barcelona, tamén contamos cun mago moi respetado no mundo, o francés Mikael Szanyiel, que trae un número que seguro nos encanta a todos”. También actuarán en Porta Máxica magos de la talla de Miguel Muñoz, mejor del mundo en el pasado certamen de Corea, que utiliza el agua en su puesta en escena. El carismático Noel Galán, los gallegos Maga Fani y Martín Camiña o el joven de 15 años Coque Couto, de Ferrrol, son solo algunas de las caras que darán forma al evento.



“O feito de apostar por grandes espectáculos nacionais e internacionais, outros para o público familiar, de balde, e os talleres, que tanto gustan todos os anos, é o mellor xeito de amosar as diferentes vertentes da maxia”, manifestó el director artístico del evento, Martín Varela.