La comarca se prepara para vivir un verano repleto de citas festivaleras

Los festivales de verano se han convertido en citas ineludibles en el calendario de eventos estivales. Además de esas propuestas más clásicas y de gran arraigo como puede ser el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira en los últimos tiempos se han ido gestando nuevas citas que gozan de gran seguimiento y aceptación entre la población, que ya ha empezado a adquirir los preciados abonos.



De una sola jornada, de varias, con zona de acampada, de música folk, alternativa, pop y rock, indie, trap o rap, entre otros, se puede decir que hay opciones para todos los gustos y bolsillos.



El decano de los festivales de verano es sin duda el Festival Internacional del Mundo Celta, que este año registra un nuevo hito, pues será el más largo de cuantos se han celebrado hasta la fecha, con conciertos desde el 10 al 17 de julio. Así el día 10 actuarán en el escenario ortegano Tanxugueiras; Red Hot Chilli Pipers (dia 15); Wolfstone (16 julio); Luar na lubre (17 julio); Baiuca (16); Xosé Lois e Aliboira (16 julio); Faíscas da Pontraga (14); Deira (14); Holiday Club (14); Germán Ruíz (13); Covagueira (14); Susana Seivane (15); Talisk (14); Trikitrí (13); Groovy Celtic Band (13); Dequenvessendo (17); Os D`abaixo (17); Digresk (16); Fransy, Davide e Cibrán (10); Fiandola (11); Caamaño & Ameixeiras (15); JDC (12); Batea (12); Folk on Crest (12); Caldo (15); Os da Porfía (11); Óscar Fernández & Manu Fraguela (15 julio). Cabe destacar que JDC, Batea y Folk on Crest han sido los finalistas del concurso Runas de este año. Sin duda el certamen, del que se siguen adelantando protagonistas, será un veradero éxito.



A comienzos del mes de agosto se reedita otra cita que nació en plena pandemia, que gana peso cada año y que surgió al amparo del mundo de los viajes, el caravaning o glamping y que se desarrolla en la extensa zona natural del Área Recreativa de Pedroso. El Gulliver Fest o Festival de Cultura Viaxeira se celebrará entre el 5 y el 7 de agosto. Como es habitual la cita incluye numerosas propuestas para todos los públicos como conciertos, talleres de creación de chapas, carreras de orientación, sesiones de yoga, representaciones teatrales y las tradicionales “charlas viajeras” a cargo de grandes trotamundos o expedicionarios. La cita cuenta con el patrocinio del Padroado da Cultura y la Asociación FurgoGalicia y tanto los conciertos como las actividades son de libre acceso. No obstante para acampar en el recinto con tiendas o vehículos camperizados del tipo que sea hay que reservar plaza. Las actuaciones de esta edición están protagonizadas por Martins Aneiros Band, Fanfarria, Missisipi Queens & The Wet Dogs, Brassica Rapa, Festicultores, Tambores da lagoa, Deepers y Broken Peach.



En la recta final del verano, entre el 18 y el 20 agosto vuelve el Nachiños Fest, una cita impulsada por Jorge y Alejandro Cobelo y Fernando Amador, de Andar Producciones, que tiene un marcado componente medioambiental y que ha brillado en momentos complicados como la pasada edición, aun con restricciones por el covid. Su ubicación, en pleno corazón de Covas resulta un atractivo mayor para quienes gustan de este tipo de entornos, rodeados de naturaleza, playa y la mejor música.



Sen Senra, Carolina Durante, Baiuca Live Band, Cariño, Blanco Palamera, Fresquito y Mango, Flaca, We Are Not Dj´s, La Duendeneta, Mariagrep, Virginia red y Moito son las formaciones confirmadas por la organización hasta la fecha. El festival ofrece este año un servicio de alojamiento propio para los abonados ofreciendo zona de camping y glamping.



La conciencia ambiental de la cita es una de las premisas de la organización, que realiza acciones como recogida de ropa todo el año. Los bonos ya están accesibles en su página web.



Dos de las citas festivaleras de la comarca nos lleva hasta Fene cada verano de mano del Fenerock y el Felicia Pop Festival (Felipop), rock y música pop en dos citas de gran arraigo en la zona que recientemente han renovado sendos convenios de colaboración con el Concello local, que aporta 11.000 euros para cada uno de los festivales. El Felicia Pop ya ha hecho público su cartel de este año que traerá los días 12 y 13 de agosto a The Rezillos, Pelazo, More Kicks, Los Pepes, Tesouro, Los Malinches, Terbutalina, Rockers go to Hell, Los Eternos, The Phantom Keys y pinchadiscos. Como en ediciones pasadas la organización ya ha puesto a la venta las entradas anticipadas por 15 euros. Por su parte, Os Centolos está dando a conocer poco a poco el cartel del Fenerock 2022, que se celebrará en San Valentín los días 16, 17 y 18 de septiembre. Entre las bandas que ya se sabe que se darán cita en el festival de rock fenés destacan Carlos Campoy; Evakristo (banda tributo a Evaristo Paramos); Iñaki Antón “Uoho” (de Platero y tú y Extremoduro) y Martires del Rock & Roll, con versiones de Los Suaves.



En agosto también hay cita este verano con la música jazz de mano del certamen Jazz de Ría, que al año pasado cambió su ubicación inicial en Ferrol y Mugardos para ofrecer sus conciertos en escenarios naturales de Narón y Neda, municipios que repiten este año junto con Cedeira, que se suma al cartel. Sumrrá, The Sey Sisters, Los Aurora, Brigada Bravo & Díaz; Nicotine Swing; David Regueiro Trío invita a Alexandre Cavaliere y Ornithology (esta cita, en Neda, incluye ruta ornitológica).







Otra cita que regresa cada verano a finales del mes de agosto es el Festival Irmandiño, que recuerda las Revoltas Irmandiñas en las inmediaciones del castillo de Moeche a base de música y también una recreación del asalto al fortín medieval.