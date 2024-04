Las cofradías miran ya al 2025 con esperanza tras una Semana Santa "agria"

Como anticipaba César Carreño el Domingo de Resurrección, fue una Semana Santa "más 'agri' que dulce" para la Junta de Cofradías y Hermandades, que este viernes comparecían ante la prensa para realizar balance, mirando con esperanza al próximo año, cuando esperan desquitarse.

En la parte "agria", Carreño enumeró las procesiones canceladas y recortadas, sobre todo en el caso de la Cofradía de las Angustias, que únicamente salió el Domingo de Ramos sin mirar al cielo. "Una Semana Santa para olvidar", zanjó, valorando a la vez que hubo momentos "dulces" como la presentación de nuevo patrimonio y las restauraciones que se han ejecutado.

Matizando que no disponen de datos objetivos para medir el "impacto" que ha generado en la ciudad la Semana Santa a pesar de la lluvia, sí explicó que la hostelería terminó "muy contenta" y que las actividades alternativas, como la Ruta de la Construcción Naval o la Festa do Marisco, resultando un gran éxito de público.

Sí han podido medir, en cambio, los alcances de sus redes sociales y el canal de YouTube, superándose las 612.000 impresiones entre ambos y llegando las visualizaciones de las procesiones emitidas a países como Birmania, Vietnam, Malasia, Camboya o Arabia Saudí. La media de edad de los espectadores está entre los 45 y los 54 años, con un 75% de vistas desde el móvil.

"Vamos por buen camino en el objetivo de acercar la Semana Santa de Ferrol al mundo", incidió Carreño, "lo que demuestra que no hay fronteras". Valoró también que "las retransmisiones pueden servir de atractivo para alguien que las vea y quiera venir aquí al año siguiente a estar en directo; incluso se han formado grupos de amigos en el chat", observó entre risas.

Valoración de las cofradías

El hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro, Antonio Sixto, coincidió en que "se trata de la semana más importante para Ferrol, más allá de lo religioso, de cara al turismo" y agradeció que el tiempo hubiese dado tregua el Viernes Santo para su procesión. En su caso, recordó que un chaparrón les hizo acortar el recorrido y anticipó que se reunirá la Junta de Gobierno para determinar cómo se realizará la elección del cartel de 2025 del que serán protagonistas. Como novedad, este año las rosas del Cristo se distribuyeron el Sábado Santo a cambio de un donativo y lograron recaudar 675,27 euros para su bolsa de caridad.

Por su parte, el presidente de Dolores, José Ángel Vázquez, hizo un balance "prudente y positivo", recordando que ellos tuvieron que suspender dos procesiones, la del Miércoles y Jueves Santo, con lo que se muestran "moderadamente satisfechos". En la recogida de alimentos que realizaron en los locales de los tercios lograron 260 kilos y recaudaron 1.600 euros entre sus propios cofrades al implantarse este año la iniciativa de la "flor solidaria".

En el caso de José Evia, hermano mayor de la Soledad, lamentó que el Miércoles Santo no se pudiese hacer la procesión del Cristo de los Navegantes en su 75 aniversario en el que tenían depositadas "muchas esperanzas". Valoran desde la hermandad de Ferrol Vello realizar una salida extraordinaria de la imagen en el mes de mayo. Además, recordó con su habitual retranca que el Domingo de Resurrección se llevaron "un baño de realidad" con el aguacero, pero "estamos en Galicia", dijo, y remarcó también que un 10% de las cuotas que pagan los cofrades, como se estipula en los estatutos, van destinadas a acción social.

La hermana mayor de la Merced, Helena Pena, no pudo evitar emocionarse al hablar de una Semana Santa "más triste que alegre" en la que no pudieron sacar a la Cautiva a la calle el Miércoles y estrenaron con itinerario corto la procesión del Jueves. "Me quedo con los cofrades, permaneciendo todos allí en la capilla, con Acotaga, fue muy emotivo verlos", confesó con la voz entrecortada. Haciendo autocrítica, además, reconoció que a día de hoy "no hubiese salido con Nuestro Padre Jesús de la Humildad", pero las expectativas puestas en el estreno y el chasco del día anterior les animó a ello.

En cuanto a la labor social, además de los 400 kilos de alimentos en el 'Ensayo Solidario', recaudaron 400 euros de donativos de flores para la Fundación Aladina y acudieron a la residencia de mayores Mi Casa a repartirles parte de las rosas y compartir con ellos la mañana. Con todo, "estamos esperando ya el 2025 con muchas ganas, y que no llueva", concluyó. Finalmente, José Ramón Cancelo, hermano mayor de las Angustias, la hermandad más castigada por la lluvia, resumió con un "no hemos salido a la calle más que el Domingo de Ramos".

En su caso, el Miércoles y Jueves optaron por actos en el Santuario, el Sábado Santo sí salieron, pero recortaron y llegaron encharcados, y el Domingo de Resurrección regresaron todavía más mojados que el día anterior. Menos mal que la nota positiva viene por la recaudación récord que registraron en la tradicional jornada de "un donativo una flor", llegando a los 6.076,64 euros para el Santo Hospital de Caridad, en concreto para la labor realizada en el refugio Pardo de Atín de Caranza.