Miércoles Santo, suspendidas cuatro procesiones de cuatro

Apenas media hora antes de que estuviese prevista la salida de la “Virgen Blanca” a la calle, la Cofradía de la Merced anunciaba la suspensión de su procesión debido a las inclemencias del tiempo. Al mismo tiempo, la Cofradía de la Soledad decidía que tampoco se iba a ver este año por las calles ni por el interior del Arsenal la tradicional y popular procesión del Cristo de los Navegantes.



En el interior de la capilla de la Merced y de la iglesia del Socorro tuvieron lugar unos sencillos actos y el obispo diocesano ofició una misa en el templo de Ferrol Vello. Por su parte, la banda Acotaga interpretó “Sainza” y “Líbrame” a las puertas de la capilla.



El tiempo no mejoró a lo largo de la tarde, con chubascos intermitentes que se transformaron en algunos momentos en granizo. Por eso, el Cristo del Perdón y María Santísima de los Desamparados no salió tampoco de su templo en las Angustias, con actos en su interior.



La última oportunidad de presenciar una procesión en Miércoles Santo se truncó cerca de las diez de la noche, con el anunció de la suspensión de la Procesión de la Penitencia, de Dolores. Sí se mantuvo el acto en el Antiguo Hospicio, donde se veneró al Cristo Yacente.

Previsiones para el Jueves Santo

El Jueves Santo en Ferrol no se entiende sin los sones de la Brilat. Esta abre el programa con un concierto en Amboage a las 18.00 horas. Después, si el tiempo acompaña, la Merced estrena la procesión de Nuestro Padre Jesús de la Humildad en el Beso de Judas a las 18.30 con recorrido por María, Méndez Núñez, Real, Sánchez Barcáiztegui, Magdalena, Concepción Arenal, Real y retirada. La Cofradía de las Angustias celebra la procesión de su titular con salida a las 19.30 horas e itinerario por avenida de Esteiro, Fernando VI, Españoleto, Soto, San Amaro, Lugo, Real, Sánchez Barcáiztegui, Magdalena, Carmen, Pablo Iglesias y recogida. La Cofradía de Dolores cierra los cortejos con el del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Piedad. Recorrerán Méndez Núñez, María, Arce, Magdalena, Rubalcava, Armas, Tierra, Real y corralón.

Nuevos mupis de Semana Santa

Presentados ya durante el anterior mandato, ha sido ahora cuando el Concello de Ferrol ha empezado a instalar nuevas señales que dan la bienvenida a la ciudad con la imagen de la Semana Santa de Interés Turístico Internacional como reclamo. Se trata, valoran, de un compromiso que se había adquirido con la Junta de Cofradías y Hermandades. Están ubicados en la carretera de Catabois, en las inmediaciones de la glorieta que conecta con la AG-64, en el puerto donde finaliza la FE-15, en el puente de As Cabras y en la conexión de As Pías con la ciudad.