Concentración ante la Xunta por “menos ratios e máis docentes”

Con el lema “con menos ratios e máis docentes” –entre otros– la CIG-Ensino de Ferrolterra y la comunidad educativa reivindicaron este jueves mejoras para la enseñanza pública de la zona que, en estos momentos, se encuentra en una situación delicada. Desde el sindicato convocaron esta manifestación siendo conscientes del “malestar xeral que hai dentro da comunidade educativa, tanto no profesorado como a través das nais e pais”, comentó su responsable comarcal, Andrea Martíns.



Así lo demuestran centros de secundaria como el de Canido, Ferrol Vello o A Xunqueira, que este curso presentan más alumnado que el pasado año, pero menos profesores. Otra casuística se da en el Ledicia, Os Casais, Andrade, Manuel Fraga o San Xoán de Filgueira, donde se incumplen las ratios establecidos para este curso 2024-2025, por lo que demandan desdobles en algunas de sus las aulas. Por último estaría el Fernando Esquío, centro en el que han crecido las necesidades específicas de atención educativa, pero denuncian que no hay medios para atenderlas.



“A Consellería de Educación comezou este ano escolar nun desaforado intento de vender como marabilloso este inicio de curso. Pola contra, este setembro, atopámonos coas características continuístas da súa política educativa: recortes dos dereitos do profesorado e do alumnado. Mantense un sistema de parches”, expusieron desde la Confederación Intersindical Galega.



Otro de los grupos que tuvo presencia en la protesta fue el CPI Atios, de Valdoviño. “Estamos tendo moitas dificultades”, comentan desde el centro, “despois dunha xubilación (en abril) seguimos esperando por un docente. Esta é unha praza de catálogo que nos correspondería en Primaria e temos uns alumnos que necesitan unha atención permanente. A única proposta que nos deron foi cubrilo cunha praza que temos de atención preferente a motóricos, o que supón deixar desatendido un grupo de nenos para atender a outros”.



En este centro necesitan, por el número de alumnos, dos profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) a mayores y, a pesar de esto, “nos quitaron o docente que tiñamos”. “En total, estamos a falar de 18 profesoras e profesores menos, catro docentes especialistas de PT”, apuntaron desde el sindicato.

Esto afecta directamente a las oportunidades del alumnado que, en casos como el de Ferrol Vello, les anula una de las optativas que se ofertaban en el programa lectivo de 4º de la ESO.

La comunidad



Por su parte, las familias hicieron hincapié en otras cuestiones que forman parte del día a día de ciertos centros educativos, como son los protocolos de suicidio. En estos casos, las escuelas deben habilitar un sistema de guardias rotativo para que los alumnos que están siendo intervenidos no estén solos en ningún momento. La falta de personal puede llegar a suponer, en este caso, “una inseguridad”.



Asimismo, desde la CIG se censura la poca atención que se le está prestando a los centros en los que hay alumnos con necesidades especiales, relacionado con la también criticada falta de contrataciones que se han realizado este año. Comentan, asimismo, la precarización de las condiciones laborales de los profesores sustitutos en las plazas estructurales.



Además, con una misiva remitida a Inspección hicieron públicas las necesidades comunes, pero también aquellas concretas de cada centro. “Demandamos que se dea a dotación de persoal que se debe a estos centros, que se cumpran os compromisos adquiridos en canto a ratios e que se baixen en Educación Secundaria e Formación Profesional, a recuperación do noso horario lectivo, así como o pagamento da tempada de verán do profesorado sustituto que traballa cinco meses e medio”, anunciaron durante la concentración.



Con el nuevo curso ya empezado, los centros de la comarca exigen que se tomen medidas para cambiar una situación que, como se vio en el acto de este jueves, tiene un impacto transversal. Desde el sindicato recuerdan que “a Consellería, co apoio do resto dos sindicatos, non deu solución ás múltiples necesidades que segue a haber nos centros”.