El Chalé de Canido, años de un proceso de rehabilitación que toma impulso

Hace ya siete años que en estas páginas se anunciaba en exclusiva que el despacho As Built, con Pablo Ríos y Moncho Rey a la cabeza, se haría cargo de la rehabilitación, nada menos, de una de las joyas arquitectónicas de la ciudad, el Chalé de Canido, propiedad hoy en día del grupo empresarial La Penela, que logró hacerse con un inmueble que llevaban años anhelando las diferentes corporaciones municipales. La empresa coruñesa hace tiempo que anuncia en su página web la organización de eventos en este espacio singular obra del arquitecto Rodolfo Ucha. Como se recordará, la idea es convertir este emblemático inmueble en un hotel boutique, respetando en todo momento la estética de los años 20, cuando se construyó como se confirmó desde un principio desde la gerencia de La Penela.



Hace unos días, la asociación Paferr (Asociación en Defensa del Patrimonio de Ferrolterra) y el Casino Ferrolano organizaron el encuentro “La rehabilitación en Ferrol. Un ejemplo paradigmático. El Chalet de Canido”. Asegura Pablo Ríos que en la sesión “se explicó al numeroso y variopinto público asistente la historia de la casa y su promotor, el empresario Juan Sisto. Un hombre que hizo fortuna en Cuba, lo que le permitió construirse esta casa donde, a su regreso, retirarse y administrar el capital que acumuló después de años de mucho trabajo”. En la charla abordaron otras cuestiones como “lo que implicó para el propio Chalé el proceso de transformación de Ferrol a lo largo del siglo XX, pues cuando se construyó se encontraba a las afueras de la ciudad, en el alto de Canido, desde donde dominaba las vistas hacia la ría y alrededores... Pero poco a poco el crecimiento de la ciudad hizo que cambiara esta situación, configurándose como lo que es hoy en día, una especie de oasis urbano”, precisa Ríos.



Asimismo, en esa sesión se analizo también, desde el punto de vista arquitectónico, cómo se llegó al diseño que hoy conocemos del Chalé, revisitando los dos primeros intentos de Ucha, una década antes, que no se llegaron a materializar, con esta tipología de chalet suburbano, y las influencias de la arquitectura indiana y de otros estilos de la época –años 20–, como el eclecticismo victoriano, colonial, etc. Los responsables de As Built mostraron para finalizar la sesión imágenes antiguas y actuales de la casa, así como planos e imágenes 3D de su proyecto.



Sobre el proceso de reforma del emblemático inmueble, los arquitectos explican que “estamos desarrollando la fase del proyecto de ejecución, tras la aprobación del proyecto básico”. Se trata de la parte en la que, entre otras cosas, se definen totalmente los sistemas constructivos, acabados, instalaciones, además de justificar toda la normativa exigible que, en un caso como éste, “se trata de una tarea más compleja y laboriosa que en un proyecto corriente”, apuntan. Hay que tener en cuenta que, “debido a la protección patrimonial del inmueble, no podemos utilizar soluciones habituales, y tenemos que ingeniárnoslas para conjugar las exigencias de las necesidades de la actividad, el cumplimiento de la normativa de aplicación y el respeto por lo que allí tenemos".



Sobre el largo proceso, desde As Built explican que “el desarrollo del proyecto se está demorando algo más de lo previsto por diversos factores. La engorrosa burocracia, ya de por sí habitual en cualquier proyecto; las exigencias, a veces demasiado subjetivas, de Patrimonio; la pandemia, que supuso un frenazo importante pues, ante la incertidumbre, la propiedad se vio obligada a dar un frenazo y esperar a ver cómo evolucionaba la situación; y, como decía anteriormente, la ardua tarea que supone completar, con el nivel de definición óptimo, un proyecto como éste”.



Pese al largo proceso, los arquitectos explican que “sí que tenemos que reconocer y valorar la colaboración que, desde el primer momento, nos han brindado los técnicos municipales”.

En esta fase del proyecto no tienen una estimación real de las obras y lo que se han podido encarecer en todo este tiempo. No obstante, aseguran que “por otros trabajos en los que estamos inmersos, los precios de construcción se han encarecido en torno a un 30%. Además, se ha vuelto misión casi imposible encontrar empresas con disponibilidad, ante el volumen de trabajo que tienen actualmente, y la preocupante falta de mano de obra especializada”. Pese a todo, confían en que ahora “no sea tan complicado, pues desde que apareció la noticia en prensa son muchas las empresas, incluso de fuera de Galicia, que se han puesto en contacto con nosotros interesándose por participar en el proyecto”.



Aseguran que por ahora no hay una fecha concreta para ver el Chalé finalizado. “Nuestra intención es presentar en breve el proyecto de ejecución, y que hacia finales de este año puedan comenzar las obras”, dicen.

Un trabajo duro y también un privilegio

As Built se encarga de todo lo que conlleva la rehabilitación de este inmueble con alto valor patrimonial, para transformarlo en lo que se denomina “hotel-boutique” y restaurante. Es decir, un pequeño hospedaje de 9 habitaciones, con restaurante y espacios para celebración de eventos. Dado que dispone de una amplia parcela de más de 4.000 m2, se acondicionará para acoger esta actividad, dotándola de jardines, aparcamiento y un “invernadero-estufa” de vidrio, apuntan los arquitectos. Asimismo, se sustituirá el muro de cierre de la parcela por otro mucho más abierto, para darle permeabilidad visual desde el parque y la calle Alegre. También se habilitará una pequeña edificación auxiliar en la parte sur de la parcela, que servirá para alojar algunas instalaciones y espacios de servicio del hotel. “Para nosotros supone un reto por la complejidad del proyecto y por las expectativas generadas y también supone un lujo, pues nos sentimos unos privilegiados por poder actuar en una joya arquitectónica como ésta”, aseveran.