Los centros de trabajo de Navantia pararán durante toda la jornada del jueves por el convenio colectivo

Quedan doce días para que se cumpla el plazo que se impusieron en septiembre la dirección de Navantia y el comité intercentros para llegar a un acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo y las posibilidades de que se cumpla se alejan. La escasez de avances en las últimas semanas de negociación ha provocado que los trabajadores de los centros de trabajo hayan manifestado su hartazgo en sus respectivas asambleas, que en el caso de la que tuvo lugar este lunes en Ferrol decidió realizar un paro de 24 horas el próximo jueves, día 21.



No era esa la propuesta que figuraba en el calendario de movilizaciones aprobado en su momento, que contemplaba para esa jornada una marcha a Madrid. Esta opción no contó con el respaldo del resto de los astilleros y el intercentros propuso la alternativa que finalmente se va a llevar a cabo, no solo en la ría de Ferrol, sino también en San Fernando y Cartagena, una comunión que destacan desde la parte social.



El objetivo es forzar un cambio en la manera en la que, explican desde la representación de los trabajadores, la dirección del grupo naval está llevando la negociación. Los sindicatos que están presentes en el proceso se verán este martes y el miércoles para cerrar una postura común para cada capítulo de la negociación de cara a las reuniones con la empresa que se celebrarán entre el lunes y el jueves de la semana que viene en Madrid.



Por otra parte, en el encuentro de hoy en el astillero de Ferrol se abordó la posibilidad de regresar a la paralización de los trabajos de aceros en las fragatas F-110. La votación a mano alzada que se hizo de la propuesta de la CGT fue tan igualada que se pospone para este miércoles, en este caso en urna.



Como se recordará, los bloqueos se mantuvieron durante casi dos meses, entre el inicio del periodo vacacional y el 11 de septiembre.