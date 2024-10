O CEIP Ledicia recolle firmas para reparar as instalacións

A ANPA do colexio Ledicia empezou unha recollida de firmas para reclamar unha acción urxente coa fin de que se leve a cabo o arranxo das instalacións, que se atopan deterioradas nas aulas infantís.



Como explican desde a asociación de nais e pais, nos últimos dous anos, os máis pequenos do centro educativo veñen sufrindo o estado de deficiencia das instalacións “aturando condicións indesexables causadas pola entrada constante da auga”. Apuntan, así que a agua que se filtra non só deteriora materiais e equipos eléctricos senón que tamén cae nos corredores provocando escorregamentos.

Destacan, tamén, que a clase de música e os corredores do primeiro e segundo andar están sufrindo o mesmo. Trátase, apuntan, de “infraccións de seguridade e non só infrinxen os dereitos dos nosos fillos a un ambiente seguro e propicio para a aprendizaxe, senón que tamén poñen as súas vidas en perigo”.



Por estas razóns, esixen dende a ANPA unha acción inmediata para arranxar as instalacións de xeito que se poda converter o centro nun “espazo seguro, limpo e tranquilizador que merecen os rapaces para a súa educación”. A chamada en busca de apoio faise a través deste enlace da plataforma change.org, onde se pode apoiar a petición.