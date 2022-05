Los casos de coronavirus descienden y la hospitalización en el área se mantiene estable

La actual ola de coronavirus mantiene su tendencia descendente, con menos casos activos que el sábado. Las cifras que publica el Sergas (http://coronavirus.sergas.es/datos) indican que en el Área Sanitaria de Ferrol hay 731 casos activos (119 menos que el sábado; el domingo no se actualizan los datos). El número de positivos registrados en 24 horas está por debajo del medio centenar, con 44, aunque es un dato que los lunes acostumbra a ser menor por efecto del fin de semana.



Los casos hospitalarios, que precisamente los lunes suelen ser más altos, por la falta de altas el sábado y el domingo, se mantiene sin embargo estable, repitiendo 48 pacientes ingresados, uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Del total, 43 están en el CHUF y 5 en el Juan Cardona.



Este dato continúa con el mismo sistema de medición que durante toda la pandemia, por lo que puede ser comparado con períodos anteriores. No se registraban menos de 50 pacientes ingresados desde el 9 de abril, confirmando la lenta mejoría.



El Sergas no informaba ayer de fallecimientos en los últimos días. La cifra oficial de muertes de personas con un diagnóstico positivo en las tres comarcas es de 305 desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.



En los municipios, el mapa indica que no se han detectado positivos en As Somozas en la última semana (algo que sucede desde hace ya varios días) y los concellos de Ortigueira, Mugardos, San Sadurniño, Monfero, Mañón, A Capela, Moeche y Cerdido contabilizan menos de una decena de casos en este mismo período de tiempo. El descenso continúa siendo generalizado en todos ellos, con cifras, en la mayoría de los casos, mucho menores en los últimos siete días que en los últimos catorce.