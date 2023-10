Casi 400 bebés recibieron su dosis contra el virus respiratorio sincitial

La vacunación de bebés contra el virus respiratorio sincitial, que puede derivar en bronquiolitis y es causa de numerosos ingresos entre los lactantes, ha concluido en el Área Sanitaria de Ferrol en el grupo para el que estaba indicado. Seguirá en recién nacidos, que la tienen pautada en las primeras 24 o 48 horas de vida, y en nacidos desde el 1 de abril de este año que no hayan acudido a la cita. En ese caso pueden solicitarlo por autocita y serán atendidos en su centro de salud. En esta misma situación se encuentran prematuros nacidos a partir del 1 de octubre de 2022 o población de alto riesgo con menos de 24 meses de edad (cardiopatías congénitas, displasia broncopulmonar, inmunodepresión grave, errores congénitos del metabolismo y otras enfermedades).



Lo que ha concluido es la fase de citación para cubrir a todos los bebés nacidos a partir del 1 de febrero, así como a los recién nacidos. En total, en este período se han puesto 397 vacunas. Solo se registraron diez negativas, por diversas causas que el Sergas no detalla pero que incluyen no estar localizables, no estar en ese momento aquí o negarse a poner la dosis.

La campaña permanece abierta hasta el 31 de marzo de 2024, fecha hasta la que se seguirá vacunando a los bebés que nazcan en el Área Sanitaria de Ferrol.