Carreño: "Estaré al frente de la Junta de Cofradías hasta septiembre de 2025"

Pasear con César Carreño por las calles de Ferrol sirve para darse cuenta de la admiración y el cariño que le tiene la gente, sobre todo desde que se hizo viral al responderle a Risto Mejide en televisión. Interrumpe otra señora para aplaudir "cómo estás poniendo la ciudad", y el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa despacha con ella antes de responder a Diario de Ferrol, confirmando que se ha portado como "un campeón" en sus primeras procesiones como exfumador.

Ha repetido varias veces que esta Semana de Pasión fue "más agria que dulce"...

Es que no lució y la motivación de la gente cambia cuando tiene que montarlo igual. El espíritu no es el mismo cuando sabes que no vas a salir o que vas a tener que acortar.

Una circunstancia que, sobre todo, vivieron en la Angustia...

Sí, de las dos procesiones importantes, nada. Y en la Caridad con chaparrón. Estaban los pobres... Y eso que les tocó protagonizar el cartel. No querrán que les toque más porque parece que les ha gafado [ríe].

Sin olvidarse del Domingo de Resurrección pasado por agua...

Aun con el mal tiempo que hizo, había mucha gente; pero la verdad es que aun no damos con el "quid" de la cuestión de la distribución en la plaza, algo que pasa también en el Santo Encuentro. Debemos pensar cómo vería mejor la gente.

¿Ferrol revive por Semana Santa?

Si llega a ser una como Dios manda, nunca mejor dicho, estaría "petado". Una de las cosas que me llamó la atención fue ver en las redes la calle de la Iglesia a tope cuando no es ni peatonal. Se convirtió en vía de entrada y de salida de la gente, que la redescubrió, y estaba preciosa. Ya verás cómo van a empezar a abrir locales allí.

Aun con todo, parece que la hostelería hizo un buen balance, ¿no?

Hubo variedad de ofertas y eso también es importante porque mueve el cotarro, hace que la gente tenga más cosas que hacer que ir a las procesiones: visitas guiadas, la Ruta de la Construcción Naval... Cuantas más actividades, que estén en consonancia, genial. Los ferrolanos responden y los turistas también.

Una Semana Santa tan lluviosa como esta, ¿ha hecho que se plantee la necesidad de un plan B?

Nuestro problema es que en el único lugar donde nos cogen los tronos es en San Julián. En Resurrección hasta miramos el Carmen y nada. Aquí tuvieron algunos la manía de hacer las puertas para que no cupiesen los tronos en las iglesias durante la década de los 70, en un contexto en el que tanto el nacionalcatolicismo como el Concilio Vaticano II perjudicaron mucho a la Semana Santa. Por un lado, muchos lo veían como algo de fachas y, por otro, como algo medieval. Y, mira, en 2024 unos y otros en Catabois y la Semana Santa viva [ríe].

¿Qué hacemos con la lluvia entonces?

Adaptarnos. Estamos donde estamos y esta fue la Semana Santa más lluviosa del siglo XXI. Si te coge fuera un chaparrón, poder refugiarse en San Julián. O, si no, pues no salir y hacer actos en la capilla, abrir los templos y los lugares donde están las imágenes. Siempre y cuando las cofradías puedan hacerlo por infraestructura, que a algunas les resulta más difícil. El plan B es tener alternativas, incluso podríamos cubrir alguna parte de calle para refugio puntual.

Confirmaba estos días que agotará sus dos mandatos aunque quería irse ya este año, ¿por qué ha cambiado de opinión?

Por dos motivos. Primero, porque no me quiero ir con mal sabor de boca y esto me ha dejado muy mal sabor de boca. Segundo, porque por parte de la Diócesis presionaron, y también los hermanos mayores, para que acabase el mandato. Así que estaré al frente de la Junta hasta septiembre de 2025.

Carreño en Herrera, con el Obelisco de Churruca al fondo | Daniel Alexandre

¿Qué proceso se iniciará después?

Los hermanos mayores buscarán una terna y el obispo elegirá a una de esas tres personas, que deben ser cofrades, católicas practicantes y no militar activamente en un partido político, como condiciones generales. Tienen que motivar el consenso de todos los miembros de la Junta.

¿Qué tipo de persona le gustaría al frente?

Tiene que ser dialogante. A mí me tocaron alcaldes de izquierdas y de derechas, y me llevé bien con todos. De Jorge Suárez a José Manuel Rey Varela, pasando por Ángel Mato. Un presidente de la Junta tiene que ser así, consciente de que el mundo de las cofradías es muy variopinto. Tiene que saber lidiar con muchas cosas y es difícil de entender, por lo que debe saber presentarlo. Y venir con una idea clara: si quieres satisfacer tu ego, busca otra cosa. El presidente está descargando camiones y moviendo vallas, pero eso no sale en reportajes. Para llevar medallas, que no vengan.

¿Qué cuestiones quiere dejar listas antes de irse?

Los estatutos de la Junta tienen diez años y, afortunadamente, las cosas han cambiado mucho, así que siempre hay cositas que modificar. Por ejemplo, a mí si ahora me da un jamacuco, cada año cambia el vicepresidente porque va rotando entre los hermanos mayores y creo que debe ser un puesto fijo porque bastante chollo tienen con sus cofradías. Además, metimos vocal de Juventud porque no había en las hermandades, pero ahora todas tienen Grupo Joven. Lo mismo ocurre con el lenguaje, que hay que repasar que sea inclusivo. A mayores, creo que sería bueno que desapareciese "Semana Santa" del nombre porque así no nos cerramos a que se unan otras entidades si, por ejemplo, nace una cofradía eucarística para el Corpus.

Y en este tiempo que le queda, ¿a qué se dedicará?

Me gusta lo que se ganó en inclusividad, contando con intérpretes de lengua de signos, y me gustaría poder dejar listos los procesionarios en braille. Seguir con las redes sociales, que si no estás en ellas no existes, y en las nuestras están al frente Pingota Comunicación, que lo están haciendo muy bien. Además, tenemos que potenciar el museo, que necesita un local nuevo, un cambio de ubicación porque hay un grave problema de humedad que no solucionan en los bajos de la Cuesta de Mella.

Y en lo inmediato, ¿qué toca?

Hay que buscar pregonero o pregonera, empezar a pensar. Ahora, lo que queda es acabar lo de las cuentas, que paguen las entidades colaboradoras, preparar la procesión del Carmen y descansar en agosto. Y en septiembre ya empiezan las procesiones de Gloria.