La polémica de Ferrol como 'mejor' Semana Santa llega a la televisión estatal

El titular capcioso de Diario de Sevilla que buscó polemizar estos días enfrentando a la Semana Santa de la capital hispalense con la de Ferrol ha llegado este jueves al programa Todo es Mentira que presenta Risto Mejide en Cuatro, contando además con la participación del presidente de la Junta de Cofradías, César Carreño, que incluso se ha visto 'obligado' a asestarles un zasca por burlarse del acento gallego.

A raíz de este artículo que ha puesto "patas arriba", según Mejide, a los sevillanos, los colaboradores comenzaron a mofarse del supuesto ránking de National Geographic haciendo de menos a Ferrol y forzando lo que pretendía ser acento gallego. Han dicho cosas como que se cantan "saetas de las Tanxugueiras", que los "nazarenos reparten percebiños" y que se confundieron con "las mejores marisquerías de España".

Explicando el inicio de toda esta controversia, citan incluso la publicación en redes de la Junta de Cofradías y el artículo de Diario de Ferrol, aseverando que pretendía "meter el dedo en la llaga". Finalmente, Mejide presenta a Jesús Pozuelo, divulgador y cofrade sevillano, y al propio Carreño, preguntándoles directamente por ello.

El primero ha sostenido que "aparece de primera de forma arbitraria", que la noticia de Diario de Sevilla "busca la polémica" y también que no buscan confrontación con ninguna Semana Santa, añadiendo que "en Ferrol acaba de nacer la hija de una amiga mía y se llama Iniesta, como una virgen de Sevilla". Carreño, en la misma línea, valoró que "es una lista como la de la compra, algún producto tendrás que poner el primero".

'Zasca' de Carreño a Mejide

Sin embargo, el presidente no pudo ocultar su enfado y preguntó, con su habitual retranca, si "queréis que haga la entrevista en galego o sigo en castellano, lo digo por lo del acento". Interpelado por Mejide para sacarle hierro al asunto, Carreño incidió en que "no me gusta que se utilice nuestro acento para hacer burla de nada". Aclaró que "no repartimos percebes, sino estampitas" y que no se cantan saetas, pero sí hay gaitas y este año baile con el Toxos e Froles.

El vídeo del momento rápidamente ha llegado a las redes sociales, indicando uno de los perfiles que lo ha compartido en Facebook que "puedo criticar cosas que se hacen mal en mi ciudad, pero sin tener la inversión que hace Sevilla, nuestra Semana Santa es la mejor" y felicitando a Carreño: