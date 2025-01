Carmen Fernández, presidenta de Cruz Roja: “Ferrol es una ciudad solidaria y generosa con los demás”

Carmen Fernández, delegada local de Cruz Roja, reconoce que la noticia del reconocimiento supuso una “alegría inmensa y mucho orgullo” en un año, 2024, en el que la ONG celebró sus 125 años de presencia en la ciudad.

“Nos alegramos”, subraya, “por los tres pilares de Cruz Roja: el voluntariado, por su ayuda desinteresada para paliar situaciones de vulnerabilidad dentro de nuestra ciudad; el equipo técnico, por el enorme trabajo desarrollado y por el compromiso social con la ciudad; y por nuestros socios y socias, que son los que finalmente nos permiten desarrollar nuestros proyectos y ponerlos encima de la mesa como algo tangible, real".

¿Se han hecho más visibles en los últimos años?

Hemos hecho un esfuerzo muy grande para darle mayor visibilidad a todo lo que se estaba haciendo, pues siempre se vinculó Cruz Roja con socorros y emergencias. Cuando yo entré, de hecho, apenas había alguna actividad que no fuese de este tipo (asistencia en carretera, socorrismo en playas, apoyo a eventos, ambulancias o rescates) y ahora se ha volcado hacia una prestación de ayuda asistencial, cuidando sobre todo la soledad no deseada. Tenemos una sociedad muy envejecida, pero se da no solo en mayores, sino también en jóvenes. Además, hemos pasado de tener dos trabajadores a siete, y eso permite que los proyectos puedan salir adelante de una manera mucho más efectiva. Y también hemos celebrado aquí los encuentros de voluntariado de toda la provincia y todo el plan de empleo, lo que supone mucho esfuerzo por parte de la plantilla y de los voluntarios.

¿Es la soledad no deseada el problema que más les preocupa?

Desde hace mucho tiempo llevamos un programa muy potente de mayores, el Crece, con personas mayores y personas sin hogar. No me gusta hablar de números cuando hablamos de personas, pero se ha asistido a 2.735 que pueden estar en un proyecto o ser usuarias en más, con lo que la actividad que haces puede alcanzar las 9.500 interacciones con la sociedad. Nos queda mucho horizonte por delante para ir llegando a sitios donde no hemos podido. Es más difícil el tratamiento de la soledad en personas jóvenes.

¿Es Ferrol una ciudad solidaria?

Sí. Aunque a veces nos veamos con muy mal aspecto a nosotros mismos, Ferrol es una ciudad muy bonita y con personas muy bonitas, que lo dan todo como voluntarios, como socios... Personas inquietas. Por ejemplo, tenemos siete itinerarios anuales del plan de empleo y hay muchas empresas implicadas... Creo que todos los estamentos tienen un carácter muy generoso con sus vecinos. Quizás lo que nos hace falta es que alguien armonice el tejido social enorme que tenemos para hacer un mapeo y cubrir zonas diferentes para llegar hasta el último rincón en el que se pueda necesitar esa ayuda.