El carbono 14 fija en el siglo III a.C. la primera ocupación del castro de Esmelle, en Ferrol

Las excavaciones que se llevaron a cabo este pasado verano en el castro de Esmelle en el marco de la Cátedra de arqueología de la Universidade da Coruña-Concello de Ferrol cuentan ya con la datación precisa sobre la ocupación de ese espacio, gracias a los resultados de las pruebas efectuadas de carbono 14.



El director técnico de la excavación e investigador de la USC, Samuel Nión, indicó que los estudios realizados en dos sedimentos confirman la hipótesis que se barajaba ya con los trabajos llevados a cabo en la zona y que fijan la fase de ocupación más antigua del castro en el siglo III antes de Cristo.



Nión explica que la sucesión de estructuras halladas, una ovalada con un muro muy bien realizado; otra con un muro tosco y, por encima, otra que se situaría en la época romana, daban ya las primeras pistas sobre la datación ahora confirmada y que se ha conseguido para la segunda y la tercera estructura, es decir, se corrobora una ocupación en torno al siglo III a.C. y una última en torno al cambio de era, en los primeros años del siglo I antes de Cristo. Aunque todo apuntaría a que la primera ocupación real y no confirmada, y que se corresponde con el primero de los hallazgos, todavía se remontaría más atrás en el tiempo, en torno incluso al IV a.C.



Esta primera excavación profesional que se ha realizado en un castro en la zona rural de Ferrol se enmarcaría, como explica el director técnico, en un proyecto a largo plazo, que implicaría, además, exposiciones, musealización, divulgación o actividades formativas con niños. Ha sido un trabajo arduo pero también muy gratificante, explica Nión, tanto por el éxito y la acogida que ha tenido entre la ciudadanía –la visita guiada anunciada con solo 24 horas de antelación reunió a un centenar de personas en día laborable– como por los profesionales y alumnos que en ella participaron. De hecho, el investigador resalta que uno de los estudiantes que trabajó en esta excavación ya está trabajando y otra está realizando un máster pero ya podría estar actuando como profesional.



El futuro del castro no solo depende ahora de la Cátedra (que tiene vigencia hasta 2025) ni de las excavaciones (el director ya tiene reservadas las fechas para continuar el próximo verano), sino del interés que las administraciones tengan en su desarrollo.

“Podría convertirse nun castro visitable nun futuro, pero para iso necesitaríase a axuda do Concello para eliminar, por exemplo, toda a vexetación e eucaliptos que rodean ao xacemento, porque agora hai que ir con guía e machete”, afirma Samuel Nión.



Con los objetos hallados en la excavación del castro se llevará a cabo una exposición en el Torrente Ballester, que mostrará, además, el lado humano de los trabajos, ya que se ha grabado todo el proceso de excavación. Se cuenta con amplio material gráfico y entrevistas a los participantes, además de las piezas recabadas.

Los objetos hallados integrarán una exposición que está previsto mostrar en el Torrente Ballester



En este sentido, el investigador de la UDC destaca que se ha hallado mucha cerámica, casi toda de origen local, y se han topado con dos cuestiones muy llamativas. La primera, que una de las grandes estructuras descubiertas tenía un tejado de pizarra, de losas, que provendría de la zona de Ortigueira y que demuestra la capacidad de captación de recursos a cierta distancia, así como una técnica constructiva más compleja.

Además, entre toda la cerámica de almacenaje recopilada –visual y de gran tamaño– hay también una pieza curiosa que provendría del entorno gaditano. Nión explica que “hai 15 anos parecía que estes materiais non existían en Galicia e agora empezan a aparecer e nesta zona, o que implica que o castro de Esmelle tiña relacións mesmo coa actual Andalucía”.

Museo o exposición

Aunque la exposición parece ser que ya es un hecho, los materiales hallados en el castro –cerámica, clavos de hierro, una fuyasola, punta de flecha, etc– tendrían que recogerse en un museo. Como recuerda el director técnico de la excavación, es la Dirección Xeral de Patrimonio la que lo determina y en este caso sería el museo de San Antón.



Nión apuesta por una conservación en las zonas del propio hallazgo y así explica que “eu son un firme defensor dos museos locais. Aínda que está moi ben que haiba provinciais, aposto por depósitos provisionais ou por que volva as pezas aos sitios que as viron nacer”.



Por eso, indica que existen posibilidades para que la ciudad de Ferrol pueda contar con esos hallazgos. Hay una serie de requisitos que se deben cumplir, explica, como el de disponer de un espacio adecuado –el Torrente, con horarios fijados, vigilancia, etc. podría ser idóneo–, y con un plan de musealización. Todo ello, reconoce el investigador, requiere de una visión a largo de plazo, de, al menos, un par de años.

El pleno debatirá una moción socialista sobre la creación de un parque arqueológico

El grupo socialista insta, a través de una moción que se debatirá en el pleno, a que el gobierno local ceda una sala del centro municipal Torrente Ballester para que “de forma temporal e mentres non exista unha solución definitiva, acolla as pezas materiais do castro de Esmelle”. La concejala Eva Martínez se refiere, de este modo, a los hallazgos encontrados en la excavación que se llevó a cabo el pasado verano por parte del equipo liderado por Samuel Nión dentro de la Cátedra de Arqueológica Concello-UDC, dirigida por Juan Luis Montero Fenollós.

El PSOE apunta que de no habilitarse en la ciudad un espacio de cumpla los requisitos establecidos por Patrimonio, las piezas tendrán que pasar al museo de San Antón en A Coruña. Reclama, de este modo, que el propio castro se convierta en un futuro en un parque arqueológico y se habilite en el Torrente Ballester un espacio expositivo permanente, además del arqueódromo. También se pide que se garantice la limpieza y mantenimiento de la zona de titularidad municipal en la que se asienta el castro.