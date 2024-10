El Campus Industrial y el Igadi analizan las relaciones entre la UE, China y Latinoamérica

La segunda edición de las jornadas “Ferrol no mundo do século XXI: China, Unión Europea e Iberoamérica no diálogo Oriente-Occidente” que organizan el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional –Igadi– y el Campus Industrial de Ferrol se celebrará el próximo viernes, día 25, en el salón de grados de la Facultade de Humanidades e Documentación.



La cita está dirigida al alumnado de Relacións Internacionais y al resto de la comunidad universitaria, pero también al público en general, que podrá asistir gratuita y libremente hasta completar aforo. Las personas interesadas en obtener más información pueden solicitarla a través de info@igadi.gal o llamando al teléfono 600 309 066.



En esta ocasión, la apertura, a partir de las 10.00 horas, correrá a cargo del embajador da República Popular de China en España, Yao Jing, a través de una conferencia telemática.



Programa

El programa continúa con una mesa redonda sobre las relaciones entre la Unión Europea, China e Iberoamérica en la que intervendrán el presidente de la Asociación Hispánica de Estudios de China, Víctor Cortizo; el cónsul general de Uruguay para Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, Ramiro Rodríguez Bausero; el investigador del Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona, Javier Borrás; y la directora del Observatorio de Política China en el Igadi, Raquel Isamara. Christoph Schreinmoser, profesor de Derecho Internacional de la Universidade da Coruña, será el moderador.



La segunda mesa pondrá el foco en las relaciones de Galicia con China y contará con la participación del director del Igadi, Diego Sande, y el periodista y profesor de la universidad china de Renmin, Javier García. Sande recordaba ayer que Galicia es la cuarta Comunidad Autónoma del Estado español en la que más invierte el gigante asiático, solo por detrás de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, una posición que, explica, refleja la importancia económica, pero también política y social, que puede tener para Ferrol –el caso del puerto exterior con los vehículos eléctricos– el estrechamiento y fortalecimiento de esas relaciones bilaterales.



Esta segunda jornada es posible gracias al acuerdo que en diciembre de 2022 firmaron el Ingadi y la Universidade da Coruña en el ámbito de la internacionalización, centrándose principalmente en el Observatorio da Política China. De hecho, desde el pasado curso, el Igadi tiene a su disposición un espacio en el Edificio de Apoio ao Estudo en el campus ferrolano, una presencia que le permite a su alumnado acceder a un amplio fondo bibliográfico de publicaciones especializadas.