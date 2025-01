El restaurante O Camiño do Inglés se convierte por unos días en un auténtico bistró francés

Si hay algo que caracteriza a los cocineros de la urbe es su capacidad creativa. Daniel López, el chef de O Camiño Inglés, indicaba hace solo unos días que este año, después de 15, tenía la intención de hacer algo especial para celebrar las bodas de cristal de su restaurante y para ello anunciaba una serie de sorpresas que se irían desvelando poco a poco. La primera de ellas se puede disfrutar desde hoy mismo en su negocio de la calle Espartero, que ha transformado para la ocasión en un auténtico bistró francés.



¿Y por qué ese viaje a Francia? Porque allí fue donde dio sus primeros pasos como cocinero y dónde empezó a enamorarse de la gran cocina francesa, de la que beben los grandes chefs. Tras trabajar en los Alpes, el que era su jefe le propuso montar junto a él un bistró, una idea que no cuajó pero que ahora vuelve a su cabeza en este “primer acto” de cumpleaños con que, ahora sí, transformó su restaurante en “O bistró do inglés”.



El cocinero recordaba estos días también una salsa, una salsa que con solo 18 años, cuando empezaba a amar la profesión, él imaginó poder recrear en algún momento, dándole su toque, claro. Se trata de la mítica “Café París”, salsa de mantequilla que acompaña a carnes que, como no podía ser de otro modo, ha reinterpretado para la ocasión, fiel a su estilo, eso sí, dándole ese toque gallego y local inherente a casi todos sus platos, pero siguiendo la estela de esos grandes chefs que acuñaron la “nouvelle cuisine”. También apostará en esta ocasión por las carnes, aquellas que aprendió a cocinar en su día, cuando se ganaba la vida en Tenerife, de mano de su entonces jefe “Sebas”.



Así, desde hoy y hasta el próximo día 2 de febrero, quienes se acerquen al Camiño do Inglés, transformado para la ocasión en “O bistró do inglés”, podrán degustar un menú único compuesto por sopa de cebolla, un plato mítico con el que quiere recordar al gran Paul Bocuse; una típica Ratatouille y un entrecot con la citada Salsa Café París, acompañado de patatas fritas y ensalada escarola. La parte dulce del menú no podía ser otra que la mítica e imitada Tarta Tatín. El precio de esta primera propuesta –menú cerrado– por el 15 aniversario de O Camiño do Inglés es de 35 euros por comensal, bodega a parte.