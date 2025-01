El cambio de señalética en las playas para ordenar el aparcamiento comienza por Doniños

La decisión del Concello de ordenar con mayor claridad el estacionamiento en el entorno de las playas ha comenzado a concretarse con la instalación, esta semana, de las primeras señales en Doniños. Una de ellas es la que delimita la zona de aparcamiento de autocaravanas y vehículos vivienda, en este caso al otro lado de la carretera, donde estaba hasta ahora, con la novedad de que se incluye el texto “máximo dos noches”. También se refuerza la información para los conductores en los accesos.



El gobierno local ha reaccionado así a los conflictos continuos que se dan en la temporada de playas, con quejas de usuarios por la presencia de vehículos de gran tamaño en el aparcamiento que se reserva a turismos y motos. El último verano fue especialmente polémico en ese sentido y el ejecutivo municipal decidió en su momento encargar un estudio a la Policía Local para poner orden y, sobre todo, informar para evitar malos entendidos o interpretaciones erróneas, en muchos casos por el deterioro de la señalética existente debido a la falta de mantenimiento. El objetivo, señalan fuentes municipales, es “acadar un uso máis equitativo e seguro”.



Cambios

Los trabajos los está realizando Lufisa Servicios, adjudicataria de un contrato menor de algo menos de 15.000 euros. Las actuaciones afectan al entorno de varios arenales. Así, además de Outeiro, por donde se ha empezado, se está instalando ya señalización vertical y horizontal en Cariño, Esmelle, O Vilar, Santa Comba y el entorno de San Felipe. La firma tiene un mes de plazo para completar los trabajos, según figura en las condiciones del contrato.



En el arenal en el que comenzó la colocación de señales se retirarán las viejas, poco legibles en algunos casos, por otras similares o, en el caso de las zonas de estacionamiento, paneles más grandes para especificar qué tipo de vehículos pueden aparcar. Se presta, además, especial atención a los pasos de peatones y al pintado de las líneas que delimitan el aparcamiento de motocicletas y la reserva de plazas para personas con movilidad reducida, en este caso más próximas a la pasarela que conduce a la playa.

En el interior del área de aparcamiento de turismos se pintarán las líneas blancas continuas del acceso y también las discontinuas que dividen el viario interno, desgastadas por el paso del tiempo y las condiciones meteorológicas propias de las zonas cercanas al mar.

Otras zonas

En Cariño, los cambios también comprenderán el pintado de la marca viaria horizontal de la carretera de acceso. En este caso las autocaravanas y vehículos vivienda no suelen ser un problema, pero sí el aparcamiento de turismos en zonas donde no hay espacio suficiente o entorpecen el tránsito de los residentes. Así, se colocarán dos nuevas señales de prohibido estacionar, se cambiará otra que está deteriorada y en la vía que discurre por la parte de atrás de la playa se instalará un cartel en el que se prohíbe el paso y el aparcamiento a no residentes. Habrá otras dos de “calle sin salida”.



En Esmelle se retirará la señal de zona azul y se advertirá al inicio de la carretera de la prohibición de aparcamiento de autocaravanas salvo en los lugares habilitados, que serán dos, en concreto, aunque con la limitación, como en Doniños, de dos pernoctas. También se pondrá señalética para informar del estacionamiento para personas con movilidad reducida y para el resto de turismos y motos, todas ellas en batería.



En O Vilar, además de varios cedas y alguna de prohibido aparcar, se colocarán seis hitos para balizar la glorieta, y en Santa Comba se opta principalmente –además del pintado de la línea continua– por la instalación de paneles: en dos de ellos se autoriza el aparcamiento de autocaravanas y vehículos vivienda, con la misma limitación de dos noches, en tramos de 15 metros cada una y, en la parte más próxima al acceso al arenal, la que prohíbe su paso y estacionamiento en favor de los turismos.



Por último, en San Felipe, que es uno de los puntos más conflictivos y con más quejas por parte de los residentes, se repintará gran parte de las marcas viarias blancas y se colocarán nuevas señales de prohibida la entrada salvo para residentes y servicios en la vía que discurre paralela a la línea de costa y otras, ya en el entorno del castillo, en las que se regula el estacionamiento.