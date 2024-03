Los bomberos de Ferrol dejan de prestar el servicio a la comarca

Los bomberos de Ferrol anuncian que a partir de la medianoche de este miércoles dejan de acudir a las emergencias en los municipios de Ares, Mugardos, Neda, Fene, Valdoviño y Cedeira, un servicio que prestaban a través de un convenio con el Consorcio Provincial Contraincendios y de Salvamento de A Coruña, en el que están representadas la Diputación (el presidente es Valentín González) y Xunta (el vicepresidente es Santiago Villanueva). Este convenio caducó el 31 de diciembre y el Concello está en negociaciones para firmar uno nuevo, sin que hasta ahora esté en vigor, aunque se ha seguido acudiendo a las llamadas. La situación la han denunciado en varias ocasiones los bomberos, preocupados por la cobertura legal que tienen cuando salen a los demás municipios. A eso se le une que no han cobrado en la nómina la retribución por este concepto.



“Van pasando las semanas y no hay visos de que esto se pueda solucionar a corto plazo”, explicaba esta mañana Javier Sandá, secretario de la Junta de Personal, en una rueda de prensa en las escaleras principales del Concello.



Los trabajadores, reunidos en asamblea, decidieron este martes, con un apoyo del 93%, explicó, dejar de prestar el servicio. En este sentido, presentaron un escrito en el Concello para que este comunique al 112 la situación y se modifique el protocolo de emergencias para que dejen de llamarlos.

Los parques más próximos



Así, la responsabilidad pasa a los parques dependientes del ente provincial, con los más próximos en Ortigueira, As Pontes o Betanzos. “Va a ser mucho peor el servicio porque va a estar mucho más lejos”, apunta Sandá.



“Lo que pedimos es que agilicen en la medida de lo posible la firma del convenio y lleguen a un acuerdo”, añadió. Recuerda que ya en septiembre advirtieron de la próxima caducidad del convenio y que hay diálogo con el gobierno local sin que se concrete en medidas.



Los bomberos de Ferrol comenzaron en 2009 a prestar servicio a Narón y, cuando este municipio tuvo su propio parque, comenzaron con el convenio con el Consorcio, a partir de 2014.

El borrador, a punto



La portavoz municipal y concejala de Seguridad, Pamen Pieltain, explica que en la reunión mantenida con bomberos y sindicatos se les trasladó que el mes próximo habrá un borrador de convenio. La negociación con la administración provincial estuvo bloqueada por diversas cuestiones pero ahora ha avanzado.



Respecto a la cobertura legal, apunta que en su momento se realizó un informe por parte de la asesoría jurídica externa del Concello que indicaba que estaban protegidos para prestar el servicio e incluso que, en determinadas emergencias, podrían estar incurriendo en un delito de omisión de socorro. “Hay determinadas salidas a las que probablemente tendrán que ir”, comenta Pieltain.



Se trasladará al 112 la petición que realizaron ayer al Concello del cambio de protocolos, “y el 112 decidirá lo que tengan que hacer”.



El pago de las salidas que han realizado en estos tres primeros meses se topó con reparos de Intervención, al no estar bajo el amparo de un convenio. Se encontró una solución que se iba a aplicar en la nómina de marzo pero no puedo hacerse, informa el Concello, por un error administrativo. Se asegura por parte del gobierno local que se hará el pago de los atrasos en la nómina de abril.

Crítica de FeC



Ferrol en Común considera “inadmisible” que no se hayan puesto los medios para alcanzar a tiempo un acuerdo entre el Concello y la Diputación. Es una situación que “pon en risco a seguridade das persoas por unha falta de entendemento político”.



Critica la formación que lidera Jorge Suárez la falta de firma de un convenio “que se viña prorrogando sen dificultades nos últimos mandatos” y que puede dejar sin servicio a varios municipios, “malia contar co servizo público máis profesionalizado da contorna”.



Añade Ferrol en Común que los servicios de seguridad del Concello, incluyendo además de a los Bomberos a la Policía Local, están infradotados de personal, “cunhas infraestruturas obsoletas e cunha política de abandono nos últimos anos que deixan as plantillas diezmadas, os vehículos insuficientes e os espazos que ocupan necesitados de actuacións urxentes”.



Enumera carencias como la falta de dotación por parte de la Autoridad Portuaria, la “desastrosa xestión na adquisición de camións escaleira e adecuación do parque de bombeiros” o los problemas en la cobertura de las plazas vacantes. “O goberno do PP está máis interesado nas obras faraónicas e anuncios mediáticos que en dotar os servizos do persoal suficiente en condicións dignas”.