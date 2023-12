El convenio del servicio de Bomberos fuera de Ferrol expira en diez días

Las salidas de emergencia que prestan los Bomberos del parque de Ferrol fuera de las fronteras del municipio se rigen por un convenio de cooperación en materia de intervención en emergencias firmado entre el Concello y el Consorcio Provincial para la prestación del servicio contraincendios y salvamento y afecta a los municipios de Ares, Cedeira, Mugardos, Neda, Fene y Valdoviño.



El próximo 31 de diciembre expira este contrato en vigor, que se ha ido renovando en los últimos tres años de forma automática, pero que no puede hacerse una cuarta vez. Por esta razón, desde la representación de los Bomberos, el delegado de CCOO en la Xunta de personal, David Rial, ha transmitido la incertidumbre de los efectivos ante esta situación, ya que no saben qué tendrán que hacer desde el inicio del año, al no contar todavía con el convenio ni tener información de cómo se encuentra en la actualidad.



Rial explica que se ha intentado hablar con el gobierno pero hasta ayer mismo no se había tenido información. En este sentido, el pasado 11 de octubre se solicitó, por parte de CCOO y UGT, información al respecto y se presentó una propuesta de constitución de la comisión mixta, a la que no se dio respuesta, más allá de “estase a mirar” el convenio.

Reunión con la concejala

Ayer se celebró una asamblea de bomberos en la que se trasladó por parte del delegado de CCOO la situación y los trabajadores expresan en ella su preocupación y, ya por la tarde, se desplazó al parque la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, que mantuvo una reunión con los bomberos y representantes sindicales en las que se les adelantó que el viernes habría alguna respuesta.



Para el seguimiento del convenio es necesaria la constitución de una comisión mixta entre las partes, Concello y Consorcio, que estaría compuesta por el alcalde, o persona en la que le delegue; el jefe del parque de bomberos; y un funcionario habilitado nacional. Por parte del Consorcio estarían el presidente o el vocal en el que delegue, personal titular de la gerencia del Consorcio y un habilitado nacional.



El convenio con el Comnsorcio se renueva automáticamente cada año si no hay denuncia previa de las partes, pero la peculiaridad está en que este año concluye el plazo de renovación, por lo que habría que negociar, redactar y firmar uno nuevo, algo que hasta el momento no se ha hecho, a diez días de que finalice el presente año.