Blanco anuncia la finalización del estudio informativo sobre el “bypass” de Betanzos

La iniciativa Conversas no Parador, impulsada por el Club de Prensa de Ferrol en colaboración con la Dirección de este emblemático establecimiento, ha servido durante años como plataforma para preguntar, en un ambiente distendido, por temas de actualidad a aquellas autoridades implicadas en los mismos. Así, su edición de ayer no decepcionó, teniendo como invitado al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que profundizó en temas tan relevantes para la ciudad naval y su entorno como las conexiones ferroviarias, las inversiones en la comarca o el futuro de infraestructuras públicas como la autopista AP-9.



De este modo, durante su intervención, Blanco defendió el “esfuerzo” del Gobierno central durante el último lustro en revitalizar el área, una apuesta que, aseguró, ya está dando sus frutos. “Por primeira vez en décadas a poboación medra, 328 persoas máis no padrón provisional deste ano”, celebró el delegado, afirmando que “é o mellor reflexo do cambio de rumbo que está a vivir Ferrol”. En este sentido, el representante destacó la inversión de más de 5.000 millones de euros en estos cinco años –“os maiores investimentos históricos”, aseveró, “78.000 euros por cada un dos veciños e veciñas desta cidade”–, superando así las cuantías destinadas a las otras grandes urbes de Galicia.



Asimismo, Pedro Blanco quiso ilustrar estas acciones gubernamentales con cuatro grandes ejes: el sector naval, con la construcción de las fragatas F-110, el desarrollo del taller de subbloques y, en un futuro, la fabricación de un nuevo AOR; las infraestructuras, con la humanización de As Pías, la conexión ferroviaria con el puerto exterior o las inversiones en la mejoría de las líneas de FEVE; la vivienda, con la construcción de inmuebles en O Bertón o el impulso en la reforma del Sánchez Aguilera; y el apoyo al sector turístico.

Asuntos de actualidad



Una vez finalizada la exposición inicial, el delegado se puso a disposición de la prensa para solventar sus cuestiones. El primer asunto a tratar fue el “bypass” de Betanzos de la línea que une Ferrol y A Coruña, adelantando Blanco que el estudio informativo del proyecto ya se encuentra finalizado y que el siguiente paso era someterlo a información pública. Los plazos que maneja el Gobierno, explicó, dependerán de las alegaciones presentadas, que una vez solventadas permitirán licitar los trabajos.



“Eu non podo dar plazos ou tempos, pero non é ningunha sorpresa nin segredo que ir a dar a volta a Infesta para volver a Ferrol é unha perda de tempo moi importante, ademais dun atraso obxetivamente claro”, sentenció Blanco, que considera que esta intervención “é un dos primeiros pasos para traer esa liña de tren rápido da Coruña a Ferrol”. Asimismo, el delegado fue preguntado acerca de la posibilidad de cambiar el ancho de vía de la antigua FEVE, a lo que explicó que el mencionado estudio informativo, al igual que las obras de conexión con el puerto exterior, contemplan esta modificación en caso de ser necesaria.



Siguiendo en el tema de las infraestructuras, se cuestionó a Pedro Blanco sobre la repercusión del último expediente abierto a España por la Unión Europea sobre la prórroga en la concesión de la AP-9 a Audasa. A este respecto, el representante apuntó que “non é o primeiro” al que se enfrenta el país, recordando que la mencionada extensión del contrato fue una iniciativa del Ejecutivo de José María Aznar y que, en todo caso, “o Goberno vai facerlle fronte a este procedimento como se fixo noutras veces, con absoluto rigor e responsabilidade”. Esto, afirmó, no cambiará el objetivo de la actual administración, que no es otro que “a gratuidade da autopista”, incidiendo en que, a día de hoy, se sufraga el 75% de su coste a los profesionales que tienen que hacer uso de ella.



Otro tema fundamental que se abordó en este turno de preguntas fue la exclusión del puerto de Ferrol de la red básica del Corredor Atlántico. Así, el delegado del Gobierno defendió que la ciudad naval no está fuera de esta infraestructura troncal comunitaria, sencillamente está en la global, “o que non supón que necesariamente se vaia a demasiados anos”. “Eu creo que a afectación vai ir en función de que se rematen as obras”, aseveró Blanco en relación a la conexión con Caneliñas y con A Coruña, añadiendo que, una vez finalizadas, “é perfectamente posible, con independencia da denominación e do que apareza no programa estrutural, que non quede retrasada”.

Otras cuestiones



Los dos últimos temas que abordó el delegado del Gobierno fueron la situación del CAMF de Ferrol y el futuro de las parcelas del Sánchez Aguilera que serán de propiedad de la Armada. En el primer punto, Blanco lamentó la falta de personal de las instalaciones y las medidas que se tuvieron que tomar a consecuencia de ello, asegurando que en estos momentos se está seleccionando un nuevo director para el centro, que será el responsable de afrontar las vacantes en la plantilla.



Respecto al acuartelamiento, el representante detalló que los trámites se encontraban pendientes de modificación y que, una vez solventado el asunto, se tramitará la adquisición de dichas parcelas a Defensa por parte de la Entidad Estatal del Suelo (Sepes).