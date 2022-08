La asociación vecinal de A Graña acusa al gobierno local de intentar paralizar sus protestas con multas

La Asociación de Vecinos de A Graña denuncia que el Concello de Ferrol ha multado con 601 euros a uno de los participantes en las protestas con las que reclaman la habilitación de espacios de aparcamiento para los residentes en la zona. En una comparecencia en el Concello de Ferrol, respaldados por los grupos de la oposición, critican lo que consideran un “atropelo de dereitos da veciñanza” y actuaciones –no solo las multas– que “teñen como obxectivo impedir que a veciñanza poida protestar, poida pór de manifesto que hai cousas que, dende o goberno municipal, non se está a facer ben”.



La presidenta de la entidad, María Cortabitarte, leyó un duro comunicado en el que se refieren a la incapacidad del gobierno local “para dar solución aos problemas do barrio”, y los acusan de “carecer das habilidades precisas para sentarse e falar”. Consideran que lo que se intenta es “amedrentarnos, obstaculizar o libre exercicio dos nosos dereitos fundamentais e as liberdades públicas amparadas polo ordenamento xurídico”. Así, explican, están “os veciños sancionados e o problema do aparcadoiro sen resolver”.

Tres afrentas



La asociación critica que el concejal de Seguridade e Tráfico, Germán Costoya, no se haya reunido con los vecinos de A Graña, a pesar de que la primera petición para un encuentro se realizó en septiembre de 2021 y se repitió en abril de este año. “Aínda estamos esperando”, explican.



Además, denuncian que la Subdelegación del Gobierno rechazó su solicitud de hacer una manifestación en la carretera de A Cabana en base a un informe de la Policía Municipal que esgrime, desde su punto de vista, argumentos falsos, en referencia a un rodeo de 10 kilómetros para el tráfico o a la falta de acceso a la Escuela de Especialidades. “É facilmente comprobable que este rodeo do que informan é ficticio, o que leva a pensar que existe unha falta de imparcialidade no mesmo”.



La tercera crítica es la relacionada con las multas. Ante la falta de permisos decidieron trasladar la protesta a un paso de peatones, que cruzaban continuamente, entorpeciendo así la circulación. En las ocasiones en las que acudió la Policía Nacional, relatan, no hubo problema, pero el día en el que acudió la Local, en noviembre, se procedió a la identificación de dos vecinos y se sancionó a uno de ellos. De esa sanción no se informó en el momento, y “esa forma de actuar impídenos realizar as actuacións que consideramos oportunas para a defensa do exercicio dos nosos dereitos”.