Apuesta por la música: Mambo Jambo, Abraham Cupeiro y Silvia Pérez Cruz, en Ferrol

Las citas culturales que propone el Concello de Ferrol para este trimestre se presentaron ayer en el Consistorio, una vez estrenadas las primeras de abril en dos de los escenarios principales, el Auditorio y el Jofre. Entre la variedad de proyectos destacan los de tipo musical, tanto por cantidad como calidad, y los programas de cine gratuito para adultos y pequeños.



El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, se ocupó de relatar el calendario, no sin antes advertir de la intención de dirigirse a la totalidad de los habitantes, por lo que se trata de una programación que “non é nada fácil articulala”.



Asimismo, señaló que “hai unha serie de actos que non figuran na programación cultural pero que si dependen de esta concellería, como son as mesas redondas que estamos organizando coa Facultade de Humanidades”, que tratan temáticas locales. Esta omisión también incluye al ciclo Domingos a escena, que tal y como recordó, continúa dinamizando el auditorio del centro cívico de Caranza. En el ámbito teatral, destacó la obra interpretada por Lolita Flores “Poncia”, que realiza una “recreación parcial” de “La casa de Bernarda Alba”, de García Lorca.



La música de este mes empieza fuerte con proyectos como “El gran Ciclón” de Los Mambo Jambo Arkestra, el sábado, o “Cercanías y medias distancias” de Rulo y la Contrabanda, el día 26. Ya en mayo, el concejal nombró A Pedreira, que se distingue por tocar juntos “distintos tipos de música folk, fundamentalmente galega”. La siguiente propuesta será Silvia & Salvador, el dúo que forman Silvia Pérez Cruz y Salvador Sobral.



Entre el programa destaca el logro del concierto de Milladoiro, con el que celebra su 45 aniversario, coincidiendo con el día de las Letras Galegas. Ponte Far recordó la conexión de este proyecto con la ciudad por el origen ferrolano de uno de los músicos “nucleares”, Antón Seoane. La conmemoración se extenderá al 18 de mayo con la popular soprano de Luar na Lubre, Rosa Cedrón, en el Jofre. Después de haber exhibido su proyecto “Resoando no pasado” en As Pontes el mes pasado, en el que toca hasta 100 instrumentos de la historia musical mundial, Abraham Cupeiro llevará al Auditorio de Ferrol el disco “Loira”.



Este año, Os Xoves da Capela, que “non son multitudinarios pero acude moita xente xove”, propone una actuación mensual por tres euros. Mañana jueves le toca a Cherry Sweet, el 8 de mayo a la fusión de jazz local de Demo Rumudo y el 12 de junio al proyecto audiovisual de Cemento Musgo.



Pensando en otros perfiles de público, el concejal concretó la oferta de conciertos de música sacra que se desarrollan en la concatedral de San Xiao, algunos de alto nivel internacional. Asimismo, agradeció la colaboración de la Filarmónica Ferrolana con su oferta de “música culta”, como la que traerá al Auditorio a la Orquesta Sinfónica de Galicia el 15 de mayo.



En el ámbito cinematográfico, el ciclo Clásicos Inéditos Versión Española tendrá pases gratis el último jueves de mes en el Torrente. También sin coste, Petís Duplex “é unha maneira, ás 12.00 da mañá dun domingo, moi festiva e familiar, de acercarse cos nenos a ver estas películas que son divertidas, expresan valores...”. Entre los dos géneros, se ofrecen tres citas de “cineconcerto”, en el que una banda en directo acompaña a una proyección muda. Los detalles: en ferrolcultura.gal.

Exposiciones actuales

La muestra que se exhibió en la Biblioteca Nacional sobre Torrente está disponible en el centro cultural con el nombre del escritor, hasta el 11 de mayo. También están en el espacio “Orixes III”, sobre la campaña arqueológica en Esmelle, y “Os traballos de Hércules”, de la Real Academia de Belas Artes.