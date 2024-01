El aparcamiento de San Xoán para fomentar el coche compartido estará en funcionamiento en verano

Un aparcamiento para dejar el vehículo, bien para desplazarse del centro de Ferrol o de otros puntos del municipio, estacionar y compartir entre varios un solo coche para desplazamientos a otras ciudades, o bien para dejar el vehículo a la llegada a la ciudad desde diferentes puntos. Esta es la filosofía del que será el primer aparcamiento disuasorio con esta función, por lo que su ubicación es estratégica, en el barrio de San Xoán, en la entrada y salida de la ciudad, en torno a la glorieta que comunica el núcleo urbano con la FE-13.



Ayer se ponía una primera piedra simbólica con el comienzo de los trabajos de roza y desbroce de la parcela, de más de 2.800 metros cuadrados y con una capacidad futura de 87 plazas de estacionamiento.

La conselleira de Mobilidade, Ethel Vázquez, se desplazó al barrio ferrolano, acompañada del alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, para mantener un encuentro con los representantes de la Asociación de Vecinos, que preside Andrés Medín, para abordar precisamente el desarrollo de estos trabajos.



La actuación se lleva a cabo concretamente en la parcela próxima a la sede de la entidad vecinal, en un espacio adyacente a la FE-13 y aprovechando un espacio que hasta el momento estaba cubierta de vegetación, entre las calles Souto y la línea de ferrocarril.

Reunioncon la AVV de San Xoán



Hace ahora un año que la conselleira visitaba este mismo espacio y anunciaba la construcción del aparcamiento, apuntando que el proyecto se encontraba ya a exposición pública. Las obras estaba previsto que comenzasen ese mismo año, sin embargo no ha sido hasta ahora cuando se han iniciado los trabajos, algo que venían demandando desde la entidad que preside Medín desde hace meses, ya que se habían dado varias fechas su inicio y este no se había formalizado todavía.

Demora

La conselleira explicó en esta visita que la intención de la Xunta era iniciar los trabajos el año pasado, ya que las obras fueron licitadas en marzo, adjudicadas en junio y completado los trámites expropiatorios pertinentes en octubre.



Sin embargo, asegura, “para a iniciar os traballos eran preceptivas as autorizacións de estradas do Estado e de ADIF. Confiábase en que eses permisos se desen case de forma automática, dado que xa informaran favorablemente na fase de información pública pero non foi así”.



De este modo, Vázquez indicó que ante la falta de respuesta, se insistió en el permiso en el mes de agosto y nuevamente en noviembre, hasta que finalmente el 10 de enero fue cuando se consiguió esa autorización.

El presupuesto de ejecución será de 780.000 euros, con un plazo de ejecución de seis meses, por lo que “estimamos que este aparcadoiro estea operativo e en servizo neste mesmo verán”.

La obra se enmarca en los proyectos promovidos por la Xunta con fondos Next Generation.

Desarrollo de los trabajos

Los trabajos comenzaron ya con con la limpieza de la parcela para despejarla de vegetación. Posteriormente se explanará la zona y se trabajará en la instalación de las conducciones soterradas y en drenaje. Será en el ecuador de las obras cuando se empiece con la instalación del pavimento de las plazas de aparcamiento y, finalmente, se ejecutarán espacios de tránsito peatonal y se colocarán las luminarias, el cierre y las marquesinas –a petición de los vecinos–.

El estacionamiento contará con 87 plazas con un ancho de 4,80 metros, tres de las reservadas para vehículos adaptados a personas con movilidad reducida y tres con preinstalación para la recarga de coches eléctricos.

En torno al estacionamiento habrá un viario de circulación perimetral de tres metros, más otro metro destinado a maniobra de coches y circulación peatonal. Será una calle de doble sentido, de entrada y salida, que se llevará a cabo a través de la rotonda de la calle Soto. Dispondrá de un acceso exclusivo para viandantes que conectará con Maestro García Niebla. Además, se completará la actuación con la plantación de especies autóctonas de árboles como freixos y bidueiros.

Demandas de la entidad vecinal del barrio

El alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, se refirió en esta visita a San Xoán a otras demandas y cuestiones relativas al barrio. En este sentido, en cuanto a las peticiones de podas de árboles, el regidor popular explicó que se está “en el proceso de un nuevo contrato de zonas verdes que incluya las podas”, un problema que se registra en toda la ciudad. En cuanto a la demanda de una mayor seguridad en esta zona de Ferrol, sobre todo en horario nocturno, por encontrarse en la zona una concurrida discoteca, hizo hincapié en que el Concello cuenta “con un operativo especial de la Policía Local los fines de semana, vigilando y haciendo cumplir los horarios y la seguridad en la noches”.



El presidente de la entidad vecinal, Andrés Medín, agradeció la receptividad de la conselleira en cuanto a informar del desarrollo de las obras de aparcamiento a los residentes en el barrio.