Ángel Mato: “Investir na nosa industria de defensa non é apostar pola guerra”

El secretario general del PSOE de Ferrol, Ángel Mato, aseguró ayer en la tradicional ofrenda floral del partido a su fundador, Pablo Iglesias, que “investir na nosa industria de defensa non é apostar pola guerra, senón pola autonomía estratéxica, a disuasión responsable e a paz con garantías”. Contrapuso este discurso a las “posturas demagóxicas que falan de belicismos e guerras” y apuntó que “nunha situación xeopolítica global cada vez máis complexa, necesitamos reforzar a nosa capacidade de defensa para protexer os nosos valores democráticos”.

As inversións no naval do Goberno de Pedro Sánchez non van ser as últimas



Mato, que estuvo acompañado por Ignacio Cascón, secretario de la Federación de Servizos, Mobilidade e Consumo, aludió también al “momento esperanzador” que vive Ferrol por el “impulso do Goberno socialista de Pedro Sánchez”, unas inversiones que, avanzó, “non van ser as últimas”. Además, afirmó que “a diversidade nos enriquece como sociedade” y resaltó la importancia de reducir la jornada a 37,5 horas por tratarse “dunha necesidade social e económica que vai permitir avanzar na seguridade e saúde no traballo”. Mato acabó su discurso ensalzando el legado de Pablo Iglesias, “que segue a inspirarnos na loita por una sociedade máis xusta”.