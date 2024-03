Alvixe entrega hoy su galardón del 8M a Dolores Cervera, del Centro de Información á Muller

La asociación de lucha contra la violencia de género Alvixe hará entrega hoy de su galardón del 8M a Dolores Cervera, “Lili”, por su trabajo en el Centro de Información á Muller de Ferrol, en el que se volcó prestando “asistencia, atención e acompañamento a mulleres especialmente vulnerables”, destaca.

El acto se celebrará a las 19.00 horas en el Ateneo. Coincidiendo con el mismo se ofrecerá la charla coloquio “Deportistas en feminino”.



Destacan desde Alvixe que “Lili ten sido unha das nais do CIM, do que foi directora”. Así, recuerdan que participó, de forma desinteresada, en multitud de foros, jornadas, talleres, mesas de coordinación y planes de igualdad, “sempre ao servizo da igualdade e da loita contra a violencia de xénero”.



Cervera también fue “un dos apoios clave no nacemento de Alvixe, cando se iniciaron na Casa da Muller as terapias Conversas, nas que mulleres vítimas de violencia de xénero poñían en común as súas experiencias, como foro de axuda colectivo”. Asimismo, indican que “se algo destaca da súa traxectoria profesional é o seu apoio incansable a todas as mulleres que acudían aos servizos públicos, sempre respondendo cun sorriso e a máxima sororidade e empatía”.



En la actualidad, Dolores Cervera disfruta “dunha máis que merecida xubilación e desde Alvixe cremos que é o momento de mostrarlle todo o noso afecto outorgándolle este galardón”, precisan desde la entidad. Alvixe invita a la población en general a asistir al acto, que es abierto.

Cuatro referentes del deporte

En el coloquio que completará el acto intervendrán cuatro mujeres referentes en el deporte: Nuria Rodríguez, primera presidenta de la Federación Galega de Salvamento; Pili Neira, pionera del fútbol femenino; Yaiza Souto, campeona mundial e intercontinental de kickboxing y María Jose Dans, entrenadora del equipo senior masculino de balonmano, jugadora internacional y árbitra.