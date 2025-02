Alumnado de Diseño Industrial se implica en una "ruta universal" por el Campus de Ferrol

Un pequeño grupo de la comunidad universitaria local, con representación de profesorado, personal investigador y alumnado, se encuentra en la fase inicial del proyecto “Ruta Universal polo Campus Industrial de Ferrol”. Se trata de una iniciativa que tiene por objetivo que las personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial, intelectual o psíquica, entre otras, puedan conocer algunos de los espacios más significativos de la UDC, en igualdad de condiciones.



El recorrido, en el que se está trabajando desde hace varios meses, se fundamenta en los principios del Diseño Industrial para hacer accesibles la Facultade de Humanidades e Documentación, la Facultade de Enfermaría e Podoloxía, la EUDI y el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–.

Para la elaboración de los distintos materiales, el equipo cuenta con el asesoramiento de los profesionales, así como de los usuarios, de las asociaciones Teima Down Ferrol, Aspanaes e de Persoas Xordas de Ferrolterra.



El proyecto incluye la elaboración de un folleto promocional de la “Ruta Universal polo Campus Industrial de Ferrol”, en el que colaborará alumnado del grado en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto y personal de la Oficina de Cooperación e Voluntariado –OCV– y del Servizo de Estudantes de la UDC. Así, este documento se entregará tanto al tejido asociativo como a todos los centros educativos de la comarca.



Además, la propuesta se completa con la elaboración de otro folleto, de carácter explicativo, previo y posterior a la visita, la creación de juegos interactivos y el diseño e instalación de paneles informativos en cada uno de los espacios incluidos en la ruta.



También colabora en la iniciativa profesorado vinculado a las Facultades de Enfermaría e Podoloxía y la de Humanidades e Documentación, a la Escola Universitaria de Deseño Industrial –EUDI– y personal del Citeni, que se relacionan con los Laboratorios de Enxeñaría Mecánica, de Mecánica de Fluídos, de Plásticos y al Canal de Ensaios Hidrodinámicos.



El proyecto, liderado por la profesora de la EUDI, Ana Ares, está cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología –Fecyt–, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Laboratorio de Plásticos



Los alumnos de los últimos cursos del grado en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto Lucía Toval, Nuria Silván, Ainhoa López, Lucía Varela y Bruno Rivero trabajaron, entre septiembre y diciembre de 2024, en el diseño de un panel informativo, así como de un folleto divulgativo previo y posterior a la visita al Laboratorio de Plásticos del Citeni, que sirvió como una experiencia de prueba.

El colectivo llevó a cabo estas tareas en colaboración con Ana Ares y con las investigadoras del Grupo de Polímeros María José Abad y Silvia Lage, además de personas usuarias de Teima Down Ferrol y Aspanaes.

“Decidimos crear tres xogos que reforcen o contido da visita e os conceptos explicados como son a natureza dos plásticos, a reciclaxe, a impresión 3D ou mesmo as súas aplicacións no eido da medicina”, señala Toval.



Uno de estos tres recursos consiste en que los visitantes del Laboratorio de Plásticos deberán clasificar objetos según sean de este material o no, entre otros ejemplos. Después de esta primera prueba, en los próximos meses está previsto diseñar los mismos materiales para otros laboratorios del Citeni.