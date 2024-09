El albergue de Neda recibe un 3% más de peregrinos este verano

El albergue de Neda acogió durante la temporada alta de este verano –entre junio y septiembre– a más de 1.600 viajeros que han cubierto el Camino Inglés a Compostela. Esta instalación, que gestiona el Ayuntamiento nedense, “mellorou os rexistros do pasado ano, cunha porcentaxe de suba que mesmo supera á experimentada pola ruta”, indican. Así, añaden que “cada vez son máis os romeiros que optan pola ruta de peregrinación que sae do Porto de Curuxeiras ou de Neda, e tamén os que elixen o albergue do Paseo Marítimo de Xuvia como punto final da primeira etapa do itinerario”.



Según las estadísticas de la Oficina do Peregrino, en los meses de junio, julio y agosto de 2024 salieron de Ferrol y Neda con destino a Compostela 12.202 viajeros frente a los 11.040 contabilizados en el mismo período del año pasado. Unos datos que, indican desde el consistorio de Neda “teñen o seu traslado á rede pública de albergues”. Así, eligieron para descansar y pasar la noche en las instalaciones turísticas de Xuvia un total de 1.632 peregrinos frente a los 1.444 del pasado año que, como recuerdan desde el Concello “se pechaba con cifra récord de hóspedes”. Así, indican, los datos de este verano, a falta de contabilizar septiembre, que también es un mes destacado, “supoñen un incremento do 13 %, superior incluso ao que medrou a cantidade de peregrinos (10,5%)”.

Así, según las cifras recabadas, de los tres meses destaca especialmente el de julio, con 665 peregrinos, seguido de agosto y junio, con 565 e 404, respectivamente. “Polo de agora, no que levamos de setembro van contabilizadas 213 pernoctas”, como indican desde el Concello. El albergue de Neda abre todos los días del año y ofrece 26 plazas (2 adaptadas).