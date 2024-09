Un "Camino" repleto de historias

El Camino está repleto de historias. Así se expresa María Ángeles Sánchez, una salmantina que reside en Pamplona y ha realizado prácticamente todas las rutas de peregrinación a Compostela. Estos días ha cubierto la distancia que separa Santiago de Muxía. “Esta no la había hecho todavía y tenía ganas, además tras haber hecho las más largas, alguna varias veces, ya busco alternativas de menos días”, asevera. En los próximos meses tiene intención de volver a Ferrol y hacer el Camino Inglés completo. “Lo intenté hacer hace cinco años pero mi compañera cayó enferma y suspendimos la ruta en Pontedeume, es una espinita que me ha quedado”. Sobre el motivo que le mueve a embarcarse en estas rutas, lo tiene claro, “me aporta mucha paz caminar, y si es con un objetivo como llegar a Santiago, mejor que mejor”, subraya.

No es ella de subir sus historias del Camino a las redes, “yo envío alguna foto a mi familia y listo, pero sí que sigo las andanzas de otros compañeros de fatigas”, explica.

Momentos de soledad



Andanzas que se pueden seguir a diario en los diferentes canales de las variadas rutas.

En el caso del Camino Inglés podemos conocer la historia personal de algunos peregrinos llegados de diferentes partes del globo como es el caso de la italiana María Ángela Galdi, que cubrió la ruta este verano y muestra en sus redes sociales cómo partió de Italia en avión (destino del que procede el mayor porcentaje de extranjeros) para llegar hasta Ferrol, dejándose sorprender por los hermosos rincones del camino y también de sus gentes.



Este verano también hemos podido conocer la historia de Javi y Juanmi una pareja de viajeros que destacan el olor a salitre del inicio de la ruta en Ferrol y la belleza del casco histórico de Pontedeume haciendo parada para comer “la mejor tortilla de patata del mundo” en Betanzos.



Preciosas fotografías de su paso por Ferrol y el resto del camino las publicadas por la catalana María L. Rovira, que en lugar de tortilla destacó en redes el sabor de unas lustrosas vieiras, ya que no hay caminante que no aproveche su peregrinar para disfrutar de las exquisiteces de la tierra. Así resumía la experiencia: “Después de una semana persiguiendo la sombra del peregrino errante, llegamos al kilómetro 0 para cumplir promesas. Una copa de vino y una mariscada que nos confirman que lo estamos haciendo bien...”.



Recurdos del Camino

Muy interesante también el día a día de Manuel González Coego y sus excelentes resúmenes de cada etapa, mostrando sobre todo las curiosidades que le deparó el camino. Picaduras de arañas, descansos para remojar los pies, extraños animales que se cruzan en su camino, encuentros con ardillas, bocadillos de jamón y, en su caso, calor, mucho calor.



Son solo unos ejemplos de los miles de peregrinos que han llegado a Ferrol este verano para iniciar su ruta de peregrinación.



Unos y otros hacen Camino, comparten sus experiencias, todo lo vivido, lo saboreado y lo sufrido y todos ellos hacen grande una ruta de peregrinación que sigue creciendo cada año, que sitúa en el mapa a un lugar como Ferrol, una ciudad que los seduce y a la que deben regresar.