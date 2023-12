A ferrolá Ainara Blanco Conceiçao é a gañadora absoluta do Concurso de Microrrelatos Urbano Lugrís, que organiza Editorial La Capital. Ainara tivo a oportunidade de visitar as instalacións de Diario de Ferrol, onde recibiu o seu premio, unha tablet Lenovo M10, de mans do director do xornal, Miguel Pampín.

O primeira finalista do cocurso foi a tamén ferrolana Mar Botas, que recibiu un lector de libros electrónicos Kidle 62.

Podes ler os traballos premiados neste enlace.