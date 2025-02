Agile prevé llegar a los 80 empleados en sus instalaciones del polígono pontés de Os Airíos

Agile, empresa especializada en estructuras metálicas, trabaja en la ampliación de sus instalaciones en As Pontes con el objetivo de aumentar su capacidad de producción y, en consecuencia, su plantilla, que pasará de la treintena de personas con las que reabrió las instalaciones de la antigua Formoso, en el polígono de Os Airíos, a las más de 80.



El alcalde, Valentín González, se congratuló por este nuevo asentamiento que se suma a otras firmas del sector del metal que han apostado por el municipio minero, como Allied Steel, Prometal, Mecace, Monmega, Agilenco, Acesan, Fitter, Talleres Mecánicos Loureiros o Mypenn, enumeró. Entre todas ellas suman más de 400 empleos directos. “Refórzase así”, asegura el regidor, “o potencial das Pontes como un dos principais asentamientos industriais do sector metalúrxico en Galicia”. González Formoso también puso en valor la proyección no solo estatal, sino también internacional, de estas firmas.



Agile está especializada en la fabricación de estructuras metálicas singulares, mantenimiento y estudios de ingeniería de detalle, campos que la convierten, apunta el regidor, en una de las líderes en el sector. González Formoso también puso en valor el buen momento que atraviesa esta actividad y se hizo eco de los datos de la patronal Asime que señalan que en 2024 hubo un incremento del 2,5% en el empleo y un 16% en la facturación.



“Debemos seguir apostando pola industria do metal, moi enraizada no noso concello, para seguir creando postos de traballo cualificados, dinamizar a economía local e comarcal e aumentar a competitividade para seguir sendo un referente industrial en Galicia e no resto de España”.



Por último, el alcalde subrayó que esta nueva instalación “evidencia os innumerables recursos cos que temos”, como la cercanía al puerto de Ferrol, unos profesionais cualificados y una “importante cultura industrial”.