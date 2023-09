Más de 20.500 alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato inician el curso en Ferrolterra

Más de 20.500 alumnos y alumnas de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal comienzan hoy el curso 2023/2024 y lo hacen ya en el horario habitual. La cifra, en términos absolutos, refleja una ligera caída con respecto al año pasado, de apenas un 0,4% (sobre 85 alumnos en total), la mitad de la que se produce en el conjunto de Galicia.



Los datos facilitados por la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades que dirige Román Rodríguez sumará a estos los de la Formación Profesional, que todavía cerró el plazo de matrícula el pasado miércoles. Con todo, es muy probable que la adición de estas cifras permitan superar el número de estudiantes del ejercicio anterior, pues las plazas de nuevo ingreso aumentan un 12%, hasta superar las 42.000 en toda Galicia.



Por niveles educativos, la diferencia más amplia con respecto al curso 2022/2023 está en Educación Infantil. Hoy empezarán en los colegios públicos y concertados de la comarca 3.102 alumnos, que son 200 menos que hace un año. El concello que más sufre esta pérdida es el segundo en población, Narón, que pasa de los 801 el año pasado a los 708 de este, es decir, 93 menos. En Ferrol, el descenso es más discreto, con apenas doce menos. Con todo, catorce de los veinte municipios de Ferrolterra pierden alumnado en Infantil. Moeche y Valdoviño se quedan como estaban y solo aumentan la matrícula As Somozas, As Pontes, Mugardos, Monfero y San Sadurniño.



Primaria, con 8.454 alumnos y alumnas en sus seis cursos, incrementa ligeramente su matrícula (es provisional todavía), con un 0,10%. También sube la Educación Especial, hasta rozar el centenar y en Secundaria, nivel en el que se rebasan los 6.600 alumnos, hay casi 150 estudiantes más que el curso 2022/2023. En los dos años de Bachillerato, sin embargo, hay un 2% menos y vuelve a quedarse por debajo de los 2.300 alumnos.



Obras

El nuevo curso también trae novedades en lo que respecta a las grandes obras –más allá del mantenimiento– proyectadas por la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades en los últimos tiempos. Así, la del CEIP Almirante Juan de Lángara está prácticamente finalizada y solo faltaría, más allá de algún pequeño detalle sin implicaciones para el desarrollo de la actividad docente, la recepción por parte del departamento autonómico. En todo caso, las aulas están preparadas para iniciar el curso con total normalidad. En esta rehabilitación integral, la Consellería ha invertido más de 1,4 millones de euros. A esta partida hay que sumar la del IES de Catabois, con más de 780.000 euros o la instalación del ascensor (93.000 euros) en el colegio de Pazos.



Durante este verano, informa el departamento autonómico, se ha trabajado en la instalación de ascensores en los CEIP naroneses de A Gándara y Virxe do Mar y también en el CPI de O Feal. En Neda también se han instalado un elevador en el colegio de San Isidro y en Pontedeume se ha avanzado en la ampliación del centro integrado de FP Fraga do Eume y del CPI As Mirandas, en Ares, con una inversión programada de 2,1 millones.