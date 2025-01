Más de 17.000 invitaciones para tomar parte en el cribado de cáncer de cérvix

La Consellería de Sanidade ofreció ayer nuevos datos del Programa gallego de detección precoz del cáncer de cérvix puesto en marcha por la Xunta de Galicia en el año 2022 y que se inició en el Área Sanitaria de Ferrol el 4 de julio de 2022.



Como se recordará, la población diana para este programa es el grupo de mujeres con edades comprendidas entre los 35 y los 65 años, a las que se les va invitando a través de los canales de comunicación del Sergas, o bien se les remite a la prueba a través de las consultas de las matronas de forma proactiva.



Los últimos datos, de hace poco más de dos meses —noviembre de 2024— indican que hasta la fecha han sido propuestas para participar en el cribado 17.093 mujeres, siendo la población diana del área de 41.934 residentes. La participación global, que incluye los test realizados a las mujeres que han sido invitadas junto con las que se captan en la consulta de matrona, se sitúa en el 61,91%.



Asimismo, hasta la fecha se han detectado en esta área sanitaria un total de 234 lesiones precancerosas y seis cánceres.



Fase inicial



En términos generales, según los datos recabados en toda Galicia, el 76% de los casos detectados se encuentran en estadio I, el 6% están ya en estadio II frente al 15% que se hallan en estadio III y únicamente un 3% del total están en estadio IV, el más avanzado.



Asimismo, los datos a nivel autonómico indican que hasta diciembre del pasado año “diagnosticáronse un total de 41 cancros, dos que o 76 % estaban en fase inicial”. Es por ello que, como precisan, “o cribado mellora as posibilidades de tratamento e supervivencia das pacientes”, de ahí que sea tan importante.

Desde Sanidade recuerdan que “o cancro de cérvix sitúase como o cuarto en frecuencia no mundo entre as mulleres, ademais supón o segundo cancro máis frecuente entre pacientes de 11 a 44 anos no ámbito europeo, tras o cancro de mama”.



Por otra parte, en el ámbito mundial está enfermedad “supón un 3,3% da mortalidade global por cancro, con máis de 300.000 mortes por esta causa, e no ámbito europeo a taxa foi de 3,8 mortes por 100.000 mulleres”, como se explica desde la administración sanitaria autonómica.



Desde que comenzara el programa, la Dirección Xeral de Saúde Pública invitó a participar a 260.347 mujeres gallegas, “o que representa máis do 41% das donas de 35 a 65 anos”.



En este tiempo, aseveran, “lévanse analizadas preto de 150.000 mostras, alcanzando unha participación do 56,72 %”, una cifra algo más baja que la alcanzada en el área sanitaria ferrolana (61,91%). Además, “a positividade global ao virus do papiloma humano (VPH) sitúase no 6,70 %, cumprindo cos datos observados na bibliografía desta enfermidade”, subrayan.



Desde la Consellería de Sanidade informan también de que los datos con los que cuentan muestran que entre los años 1996 y 2013 se registró una media de 49 muertes por año por este tipo de cáncer. “Isto supuxo unha taxa de mortalidade aproximada de 4 mortes por 100.000 mulleres, cunha idade media próxima aos 60 anos”.