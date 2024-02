El BNG defiende en Fene la entrada de la Xunta en el consejo de administración de Navantia

El candidato de la comarca por el BNG Mon Fernández mantuvo en Fene un encuentro con los delegados sindicales de la zona, en el que censuró la “falta de pulo industrial” de la Xunta en los últimos 15 años con esta zona.



Denunció así la “impasibidade” ante el cierre de 10.000 pequeños negocios en la última década y culpó al PP de dejar “40.000 empregos destruídos no sector industrial durante 15 anos. Fernández apuesta, además, por una mayor implicación con Navantia, recordando que el BNG defiende la entrada de la Xunta en el consejo de administración del grupo naval y recordó, en este sentido, “a negativa do PP a solicitar esta medida, privando a administración galega de poder intervir no orgao onde se toman decisións transcendentais para a comarca de Ferrol como é o reparto de carga de traballo entre estaleiros”.

La construcción naval civil, el área de reparaciones o las renovables son puntos de interés que quiere defender el BNG. l