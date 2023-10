Verb To do, así es la marca gallega de accesorios sostenibles

Verb To do nació en el año 2020 en medio de la pandemia, fruto del inconformismo, del querer hacer y de anteriores proyectos que no tuvieron éxito. Detrás de la firma se encuentran Agabo Pesqueira y Esteban Crespo, dos amigos que se conocen desde que son muy pequeños y que movidos por el espíritu del emprendimiento se lanzaron al mundo de la moda.

“La moda es algo que a los dos nos gusta. Podríamos decir que Verb To Do nace en un momento donde teníamos tiempo. Surgió la oportunidad de volver a empezar, con toda la experiencia adquirida de los anteriores intentos, y con todo el cuidado de no cometer los mismos errores”, afirman.

El nombre “Verb To do" surge de la combinación de "verbo", que indica acción, y “to do", que engloba todo lo que tiene que ver con hacer cosas. “Queríamos que nuestra marca transmitiese movimiento, acción, y una perspectiva integral hacia el mundo de la moda. De ahí que el nombre tenga aún un mayor significado para nosotros, ya que decidimos hacer y ponernos en movimiento cuando el mundo estaba parado. Eso no nos desanimó a seguir persistiendo en nuestro sueño”, destacan los propietarios de la firma.

La firma comenzó su andadura con la venta de maxi-bufandas, que se adaptan a todos los estilos. En la actualidad Verb To do ofrece otros productos como gorros, guantes, fulares y bolsos. “Optamos por las maxi-bufandas porque vimos que no solo eran una tendencia, sino también un producto versátil que se adapta a diferentes estilos y necesidades. Lo que nos diferencia es la calidad de nuestros materiales, el diseño único y el hecho de que cada bufanda cuenta una historia ligada a la sostenibilidad y el compromiso social. Hemos ampliado nuestra línea de accesorios, pero todos ellos con el mismo sello de calidad y conciencia ecológica que caracteriza a Verb To do”, añaden Agabo y Esteban.

Esteban siempre está al tanto de las últimas tendencias, y de las últimas firmas que lo acaban “petando”. Agabo, por su parte, es un apasionado de las relaciones comerciales, le encanta el trato con la gente, formar redes comerciales para la venta y el trato con los clientes. “Nos embarcamos en esta aventura después de identificar una necesidad en el mercado de productos textiles de alta calidad y con conciencia ecológica”, destacan.



Todos los productos de la firma se confeccionan en Asia, en fábricas cuidadosamente seleccionadas, que tienen la capacidad de producir acabados de alta calidad, utilizando fibras procedentes de botellas de plástico recicladas. “Desde el inicio, la sostenibilidad ha sido un pilar fundamental para Verb To do. Utilizamos materiales reciclados y orgánicos, reducimos al máximo el desperdicio y trabajamos con proveedores que tienen políticas de impacto ambiental positivo. Aunque fabricamos en Asia, garantizamos que las condiciones laborales sean justas y que se respeten los derechos de los trabajadores”, afirman.

Colaboración con la Fundación Menudos Corazones

Cuando Esteban y Agabo crearon la marca tenían muy claro que además de la sostenibilidad, debían realizar una labor social. La colaboración con la Fundación Menudos Corazones se debe a que Agabo es uno de esos niños con cardiopatía congénita. “Agabo sabe de muy cerca lo que sufren las familias y los niños con cardiopatías congénitas. Es una forma de devolver al mundo un poco de lo que nos ha dado, y de apoyar una causa que realmente toca nuestros corazones. Si la gente quiere colaborar con esta causa lo hará si adquiere nuestra bufanda HEART LOGO de Verb To Do”, concluye Esteban Crespo.